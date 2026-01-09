Banco Metropolitano habilita la venta de divisas a mipymes y cooperativas

Normativas anunciadas en diciembre abrieron paso a una dolarización parcial institucionalizada de la economía cubana

Vídeos relacionados:

Ver más

El Banco Metropolitano informó este viernes que ya están habilitados los canales bancarios para que micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias soliciten la compra de divisas, conforme al nuevo diseño del mercado cambiario aprobado por el Banco Central de Cuba (BCC).

La entidad bancaria precisó en su perfil de Facebook que estas operaciones se realizarán bajo las condiciones establecidas en el nuevo diseño del mercado cambiario, aprobado recientemente por el BCC.

La venta de divisas se efectuará una vez al mes y estará sujeta a un monto máximo, calculado a partir del 50 % del promedio de los ingresos en la cuenta fiscal del solicitante durante los últimos tres meses, dividido entre la tasa de cambio vigente del Segmento III (tasa de cambio flotante).

Imagen: Banco Metropolitano

El procedimiento se rige por lo dispuesto en la Resolución 128 de 2025, que establece el Reglamento del Mercado Cambiario, así como por la Circular No. 3 de 2025 del vicepresidente del Banco Central.

Todas las operaciones deberán realizarse de forma bancarizada; vale decir, que el pago en pesos cubanos se efectuará desde la cuenta fiscal y las divisas adquiridas se acreditarán en la cuenta en moneda extranjera del actor económico no estatal.

Lo más leído hoy:

Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente a través del servicio Metropolitano en Línea, mediante la plataforma de Banca Remota del banco.

Antes de ejecutar cualquier operación, la entidad realizará las verificaciones correspondientes de identidad, cuentas y trazabilidad, en cumplimiento de los requisitos de control y diligencia establecidos en la normativa vigente.

Las tasas de cambio aplicables serán las fijadas por el Banco Central de Cuba para el Segmento III en el día de la operación, incorporando los márgenes comerciales autorizados.

Para información adicional, el Banco Metropolitano indicó que los clientes pueden contactar a través del correo (clientes@banmet.cu) y los teléfonos habilitados por la institución.

La habilitación de estas operaciones se produce pocas semanas después de la entrada en vigor del Decreto-Ley 113/2025, que abrió paso a una dolarización parcial institucionalizada de la economía cubana.

Ese paquete normativo, presentado por el Gobierno como una medida “transitoria”, marcó una ruptura explícita con el fallido Ordenamiento Monetario, iniciado en 2021, al reconocer oficialmente un sistema multimoneda y otorgar al Estado la potestad de decidir quién puede operar en divisas y bajo qué condiciones.

Un elemento clave de ese nuevo esquema es que el acceso a la moneda extranjera no se concibe como un mecanismo de mercado abierto, sino como una capacidad administrada.

A través de instrumentos como la Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD) y los límites mensuales impuestos a las compras, el Estado mantiene el control sobre el flujo de dólares y euros.

Lo anterior introduce una segmentación estructural entre los actores económicos que logran acceder a divisas y aquellos que permanecen confinados al circuito del peso cubano, con implicaciones directas sobre competitividad, precios y desigualdad económica.