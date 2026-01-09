La creadora cubana @teylisfitglow, residente en Miami, se volvió viral en TikTok tras responder con serenidad y orgullo a un comentario en el que le cuestionaban por vivir en un tráiler en Estados Unidos. Su mensaje, cargado de realismo y madurez, ha recibido miles de muestras de apoyo en redes.
“Vivo en un tráiler porque es lo que puedo pagar ahora mismo. No me hace menos, me hace responsable”, expresó en el video, donde mostró su pequeño pero acogedor espacio. “Desde que llegué a Estados Unidos he vivido en Miami, me gusta aquí. No me veo mudándome a otro estado solo para aparentar algo que todavía estoy construyendo”, añadió.
Teylis explicó que, aunque su casa es modesta, se siente orgullosa de haberla adaptado con esfuerzo. “El espacio es pequeño, sí, pero es mío. Lo he acomodado a mi manera, aquí me siento en paz”, dijo. También subrayó que la independencia no se mide por el tamaño del hogar, sino por la capacidad de vivir dentro de las propias posibilidades: “Independiente no significa tener una casa grande, significa trabajar por algo mejor sin perder la paz”.
El video despertó una ola de reacciones positivas. “La paz es más importante que la comodidad”, comentó un usuario, mientras otra persona añadió: “Vive donde seas feliz”. Cientos de cubanos en Estados Unidos compartieron experiencias similares, resaltando que tener un techo propio, sin deudas ni presiones, es un logro enorme para quienes emigran.
Lejos de tomarse los comentarios como ofensa, @teylisfitglow respondió con empatía a quienes la apoyaron. “Esto también es una casa, un techo donde podemos estar seguros y vivir una vida como todos los demás”, afirmó, reafirmando un mensaje que caló hondo entre sus seguidores: la felicidad no depende del tamaño del lugar donde se vive, sino de la tranquilidad que hay dentro.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.