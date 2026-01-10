"Cambiar la mentalidad importadora": La nueva receta de Díaz-Canel en plena crisis

Autoridades reconocen fallas en producción y prometen mejoras para 2026, mientras la población sigue enfrentando carencias.

Sábado, 10 Enero, 2026 - 13:14

Miguel Díaz-Canel en Granma. Foto © Facebook/CMKX Radio Bayamo
En medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido Cuba en décadas y de un escenario internacional nada favorable para la isla, el gobernante Miguel Díaz-Canel volvió a apelar al cambio de mentalidad como vía para salir del atolladero.

Esta vez, el llamado llegó desde los plenos extraordinarios del Partido Comunista en Granma y Holguín, donde el mandatario pidió dejar atrás la “mentalidad importadora” y apostar por producir dentro del país lo que, según él, Cuba puede hacer por sí misma.

Captura de Facebook/CMKX Radio Bayamo

Durante el encuentro en Granma, marcado por el desabastecimiento de alimentos y las persistentes fallas en la agricultura, Díaz-Canel reconoció deficiencias graves en la siembra de viandas, el acopio de leche y la contratación con productores, problemas que golpean directamente la mesa de los cubanos.

Ante ese panorama, insistió en que el país no puede seguir destinando divisas a importar productos terminados que podrían producirse localmente, mientras la población enfrenta mercados vacíos y precios inalcanzables.

El discurso, repetido una y otra vez desde hace años, contrasta con la realidad cotidiana de millones de familias que no ven mejoras concretas en su acceso a alimentos básicos. Mientras el Gobierno habla de estimular la producción nacional y otorgar más facultades a las empresas estatales, en la calle persisten la escasez, los apagones y los salarios que no alcanzan para sobrevivir.

En Granma, las autoridades partidistas admitieron también fallas en la circulación mercantil, el control fiscal y el incumplimiento de planes productivos, aunque volvieron a prometer que la situación puede revertirse de cara a 2026.

Promesas similares se escucharon en Holguín, donde el Partido reiteró como prioridades el aumento de la producción agroalimentaria, las exportaciones y el fortalecimiento del control ideológico, con especial atención a los jóvenes.

Más allá de los diagnósticos y consignas, el énfasis oficial en “pensar diferente” deja en segundo plano una pregunta clave para muchos cubanos: ¿cómo se traduce ese cambio de mentalidad en comida en la mesa, estabilidad eléctrica y alivio económico real?

Mientras el discurso político se mueve entre llamados a la unidad, referencias a amenazas externas y apelaciones al sacrificio, la vida diaria sigue marcada por la incertidumbre y la sobrevivencia.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Económica en Cuba y el Enfoque de Díaz-Canel

CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇

¿Qué propone Díaz-Canel para enfrentar la crisis económica en Cuba?

Díaz-Canel propone cambiar la "mentalidad importadora" y producir localmente para enfrentar la crisis económica. También insiste en la necesidad de audacia y creatividad, además de impulsar el turismo y diversificar los ingresos a través de exportaciones. Sin embargo, estas propuestas contrastan con la realidad de escasez y problemas estructurales que enfrenta el país.

¿Cuál es la situación actual de la agricultura en Cuba según el gobierno?

El gobierno cubano, a través de Díaz-Canel, ha reconocido deficiencias graves en la siembra de viandas, el acopio de leche y la contratación con productores. A pesar de los discursos sobre aumentar la producción nacional, la realidad muestra un continuo desabastecimiento de productos básicos en los mercados.

¿Cómo afecta el déficit energético a la economía cubana?

El déficit energético en Cuba afecta gravemente todos los sectores de la economía, incluyendo la industria, la agricultura, el comercio y los servicios básicos. La falta de electricidad regular ha resultado en apagones prolongados, impactando también en hospitales, escuelas y redes de abastecimiento de agua potable.

¿Qué obstáculos identifica el gobierno cubano para superar la crisis?

El gobierno cubano, encabezado por Díaz-Canel, señala el "cerco imperialista" y el bloqueo estadounidense como los principales obstáculos para superar la crisis. Sin embargo, esta narrativa omite los problemas internos de gestión, corrupción y un modelo económico ineficiente que también contribuyen a la situación actual del país.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

