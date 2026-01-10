"Cambiar la mentalidad importadora": La nueva receta de Díaz-Canel en plena crisis

Ver más

En medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido Cuba en décadas y de un escenario internacional nada favorable para la isla, el gobernante Miguel Díaz-Canel volvió a apelar al cambio de mentalidad como vía para salir del atolladero.

Esta vez, el llamado llegó desde los plenos extraordinarios del Partido Comunista en Granma y Holguín, donde el mandatario pidió dejar atrás la “mentalidad importadora” y apostar por producir dentro del país lo que, según él, Cuba puede hacer por sí misma.

Durante el encuentro en Granma, marcado por el desabastecimiento de alimentos y las persistentes fallas en la agricultura, Díaz-Canel reconoció deficiencias graves en la siembra de viandas, el acopio de leche y la contratación con productores, problemas que golpean directamente la mesa de los cubanos.

Ante ese panorama, insistió en que el país no puede seguir destinando divisas a importar productos terminados que podrían producirse localmente, mientras la población enfrenta mercados vacíos y precios inalcanzables.

El discurso, repetido una y otra vez desde hace años, contrasta con la realidad cotidiana de millones de familias que no ven mejoras concretas en su acceso a alimentos básicos. Mientras el Gobierno habla de estimular la producción nacional y otorgar más facultades a las empresas estatales, en la calle persisten la escasez, los apagones y los salarios que no alcanzan para sobrevivir.

En Granma, las autoridades partidistas admitieron también fallas en la circulación mercantil, el control fiscal y el incumplimiento de planes productivos, aunque volvieron a prometer que la situación puede revertirse de cara a 2026.

Promesas similares se escucharon en Holguín, donde el Partido reiteró como prioridades el aumento de la producción agroalimentaria, las exportaciones y el fortalecimiento del control ideológico, con especial atención a los jóvenes.

Más allá de los diagnósticos y consignas, el énfasis oficial en “pensar diferente” deja en segundo plano una pregunta clave para muchos cubanos: ¿cómo se traduce ese cambio de mentalidad en comida en la mesa, estabilidad eléctrica y alivio económico real?

Mientras el discurso político se mueve entre llamados a la unidad, referencias a amenazas externas y apelaciones al sacrificio, la vida diaria sigue marcada por la incertidumbre y la sobrevivencia.