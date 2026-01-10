El dólar vuela, el peso se hunde: Régimen cubano pierde la batalla de la tasa flotante

Ver más

El dólar estadounidense (USD) y el euro (EUR) marcaron este sábado nuevos máximos en el mercado informal cubano, en una jornada que confirma la profunda brecha entre la economía real y el discurso oficial.

Según el observatorio independiente elTOQUE, el dólar se cotiza en 458 pesos cubanos (CUP) y el euro en 500 CUP, mientras la Moneda Libremente Convertible (MLC) se mantiene estable en 400 CUP.

En contraste, el Banco Central de Cuba (BCC) fijó este sábado sus tasas oficiales en 413 CUP por dólar y 480.36 CUP por euro, lo que deja una diferencia de 45 pesos en el caso del dólar y casi 20 en el del euro respecto al mercado informal.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 10 Enero, 2026 - 05:09

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 458 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 500 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

Banco Central de Cuba (oficial)

1 USD = 413 CUP (+2)

1 EUR = 480.36 CUP

La brecha entre ambas tasas no es solo una diferencia de precios: es la evidencia de que en Cuba coexisten dos economías incompatibles. Una —la oficial—, sostenida artificialmente por decisiones administrativas y sin oferta real de divisas; y otra —la informal—, que responde a la lógica del mercado, a la escasez y al miedo.

Mientras el gobierno insiste en que la “tasa flotante diaria” refleja las condiciones reales del mercado, la realidad demuestra lo contrario.

El BCC apenas mueve sus valores en incrementos simbólicos —uno o dos pesos por día—, mientras las divisas se disparan en la calle. Esa inercia convierte la tasa oficial en una cifra decorativa, sin impacto en la economía ni credibilidad entre la población.

Economistas consultados por CiberCuba coinciden en que el problema no es solo monetario, sino estructural.

“El Banco Central no tiene herramientas para sostener su tipo de cambio porque no dispone de divisas ni controla el flujo del mercado real. Los precios informales son la verdadera referencia, no por ilegalidad, sino porque son los únicos que reflejan la realidad”, explicó un analista desde La Habana.

El alza sostenida del dólar y el euro también responde al efecto psicológico del contexto político: la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el temor a un colapso de los acuerdos energéticos con Cuba. A cada sacudida geopolítica, el peso cubano reacciona con pánico, y la gente busca refugio en divisas fuertes.

La distancia entre la tasa oficial y la informal no solo mide el valor del dólar: mide el nivel de desconfianza en el sistema económico cubano. Con el euro en 500 CUP y el dólar acercándose, el peso nacional pierde no solo poder adquisitivo, sino credibilidad como moneda.

Y en un país donde el mercado paralelo dicta los precios reales, la “tasa flotante” del Banco Central sigue flotando… pero sobre el vacío.