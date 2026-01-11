Xiomara Castro pide diálogo a Trump en medio de tensiones por proceso electoral en Honduras

Vídeos relacionados:

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, hizo este viernes un llamado público al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sostener un diálogo directo sobre el reciente proceso electoral hondureño, en un contexto de fuertes tensiones políticas y denuncias de irregularidades que el oficialismo califica como un intento de desestabilización institucional.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Castro cuestionó los pronunciamientos del mandatario estadounidense en respaldo al político opositor Nasry Asfura, y señaló que dichas declaraciones influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y perjudicaron a la candidata del oficialismo.

En su comunicación, la mandataria -quien ha sido acusada de querer robar las elecciones a la oposición- también explicó las razones por las que sancionó el Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional, el cual ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar el conteo de votos y actas correspondientes a los comicios generales celebrados el pasado 30 de noviembre.

Post en X

Castro denunció que el CNE se ha negado a escrutar 4,774 actas, que representarían el voto de más de 1.5 millones de ciudadanos, lo que —según afirmó— constituye una violación a la soberanía popular y a la Constitución de la República.

Asimismo, señaló que el organismo electoral no resolvió 292 impugnaciones relacionadas con presuntas inconsistencias, adulteración de actas, votos sin respaldo biométrico y posibles alteraciones del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP).

La presidenta también criticó al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al que acusó de actuar sin integrar plenamente su magistratura y de negar el conteo de votos en cientos de urnas, incluidas las correspondientes a la alcaldía de la capital.

“Lo que ocurre no es una crisis de leyes, es una crisis de ética, de moral y de valentía democrática”, afirmó Castro, al advertir que más de un millón de electores han quedado en estado de indefensión.

En ese contexto, rechazó lo que calificó como “cinismo institucional” y denunció injerencia extranjera en asuntos internos del país.

Finalmente, ante lo que describió como desinformación y tras un reciente pronunciamiento del Departamento de Estado estadounidense, la mandataria reiteró su invitación formal a Trump para sostener una audiencia o llamada directa, con el objetivo de abordar “con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia” la situación electoral de Honduras.

Castro aseguró que su mandato concluirá el 27 de enero de 2026, conforme lo establece la Constitución, y reafirmó su compromiso con la alternancia en el poder y la defensa del voto popular.

Sin embargo, la situación en la nación centroamericana ha escalado al punto de que el jueves la diputada opositora Gladis Aurora López resultó herida después de que un artefacto explosivo fuera lanzado cerca de ella en el Congreso Nacional.