EE.UU. podría levantar pronto todas las sanciones contra Venezuela

Las sanciones adicionales de Estados Unidos contra Venezuela podrían levantarse la próxima semana.

La medida facilitará las ventas de petróleo venezolano dijo a Reuters el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Bessent afirmó que se reunirá también la próxima semana con los jefes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para renovar sus compromisos con Venezuela.

Casi 5,000 millones de dólares actualmente congelados de los Derechos Especiales de Giro del FMI de Venezuela podrían utilizarse para ayudar a reconstruir la economía del país, aseguró el funcionario.

Bessent aseguró además que el FMI y el Banco Mundial ya se habían comunicado con él en relación con Venezuela.

Asimismo, aseguró que EE. UU está dispuesto a convertir los Derechos Especiales de Giro de Venezuela mantenidos en el FMI a dólares para su uso en la reconstrucción de Venezuela, sin especificar si habrá una prima de adquisición ni quién gestionará la empresa combinada.

Venezuela cuenta actualmente con unos 3.590 millones de DEG, equivalentes a unos 4.900 millones de dólares, pero no puede acceder a ellos, debido a las sanciones.

Bessent considera además que las empresas privadas más pequeñas regresarían rápidamente al sector petrolero de Venezuela.

“Creo que será la evolución típica, donde las empresas privadas pueden actuar con rapidez y entrarán en acción con mucha rapidez. No han hablado en absoluto de financiación”, comentó.

“Chevron ha estado ahí durante mucho tiempo y seguirá estando ahí, por lo que creo que su compromiso aumentará mucho”, agregó.

Este sábado también se conoció que EE. UU. Estados Unidos priorizará la reconstrucción del sistema eléctrico de Venezuela, el cual considera “deteriorado y frágil” tras años de abandono, corrupción y falta de inversiones por el régimen chavista, según un documento oficial del Departamento de Energía (DOE) publicado esta semana.

El plan forma parte del acuerdo energético entre ambos países, impulsado tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el establecimiento de una administración interina respaldada por Washington.

La iniciativa busca modernizar la infraestructura eléctrica venezolana para garantizar el aumento sostenido de la producción de petróleo, clave para la estabilidad energética y política regional.

“Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, esencial para aumentar la producción petrolera, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano”, señala el documento del DOE.