Ana Sofía y joven cubano explican por qué el embargo de EE.UU. no es la causa principal de la crisis en la Isla

La influencer cubana Ana Sofía Benítez Silvente, conocida por sus videos críticos y su tono directo contra el régimen, volvió a generar debate en redes sociales tras publicar en Instagram un nuevo análisis sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba.

Acompañada del joven artista cubano Ernesto Medina, conocido como Tico de el4tico, la creadora abordó el tema con argumentos claros, desmontando la narrativa oficial que culpa exclusivamente al embargo de la crisis del país.

“Las leyes estadounidenses, como la Helms-Burton, buscan presionar un cambio de régimen, pero el estancamiento, la pobreza y la falta de desarrollo en Cuba son resultado del propio modelo económico y la gestión política interna”, afirmó Ana Sofía.

Ambos sostuvieron que, aunque el embargo limita y castiga, el problema real radica en un sistema que “se aferra al control autoritario y a la falta de transparencia”, priorizando su hegemonía política por encima del bienestar ciudadano.

Los jóvenes advirtieron que el Estado cubano “prefiere conservar el poder antes que abrir espacios de democracia y modernización”, una postura que, según ella, se sostiene “por intereses de poder, corrupción y ausencia de voluntad para cambiar”.

También denunciaron que el régimen busca controlar “la economía, la sociedad y la información”, además de castigar toda disidencia “a costa de la vida y la libertad ciudadana”.

El mensaje siguió la línea de otras publicaciones recientes de Ana Sofía, en las que ha denunciado la doble moral del castrismo, la censura oficial y la manipulación del discurso político.

En videos anteriores, ha defendido el derecho de los jóvenes a expresarse sin miedo y ha utilizado el humor como recurso para exponer la hipocresía del poder.

El nuevo video concluyó con una frase que resume su mensaje: “A estas alturas, quien niegue esta realidad no lo hace por falta de información, sino por miedo a confrontar una verdad incómoda”.