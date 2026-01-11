Congresista Carlos Giménez lanza advertencia a Díaz-Canel: “El dictador títere de Cuba es el próximo”

Vídeos relacionados:

El congresista republicano Carlos A. Giménez, representante por Florida, desató una nueva polémica al publicar este domingo en X (antes Twitter) un mensaje dirigido al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel con un tono abiertamente amenazante:

“El dictador títere de Cuba es el próximo”, dijo el político cubanoamericano de la Florida, subiendo el tono de sus mensajes de advertencia al régimen cubano, blanco continuo de la comunicación de la administración Trump en días recientes.

El texto estuvo acompañado de una imagen editada en la que Díaz-Canel aparece esposado y con atuendo similar al de las fotografías difundidas tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, durante la operación de fuerzas especiales estadounidenses el pasado 4 de enero.

La imagen compartida y las palabras de Giménez sugieren, de manera explícita, que el dictador cubano podría correr la misma suerte que su homólogo venezolano.

El mensaje del congresista se inscribe en el clima de creciente tensión entre Washington y La Habana luego del ataque estadounidense a Venezuela y las posteriores advertencias del presidente Donald Trump al régimen cubano.

En días recientes, Trump aseguró que “ya no fluirá ni una gota de petróleo ni un dólar de Venezuela hacia Cuba”, y exhortó al gobierno de La Habana a “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”, declaraciones que fueron respondidas con dureza por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

El post de Giménez, replicado por cientos de usuarios en pocas horas, refuerza la retórica de “mano dura” del sector republicano más radical, que considera al régimen cubano responsable directo del aparato de seguridad y represión venezolano, además de la “cabeza de la serpiente” que representa los intereses de adversarios como China, Rusia e Irán en la región.

Mientras el régimen totalitario cubano insiste en que “no teme amenazas”, las señales desde Washington, las redes y el propio Congreso muestran que el cerco político y simbólico sobre La Habana se estrecha cada vez más.