Desde Cuba, un joven lanza súplica directa a Trump

Un joven cubano, desde dentro de la Isla y en una transmisión de video, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayude a “darle fin” a la dictadura en Cuba.
“Papito Trump… por favor, darle un fin a esto ya, porque realmente ya esto no aguanta una más”, expresó el usuario en un video compartido este viernes en la cuenta del internauta Yannkomesa17. El muchacho aseguró que no habla en nombre de todos los cubanos, pero sí “dice lo que muchos quisieran decir y no dicen”.
En su mensaje, el joven describió a Cuba como un país sumido en “la miseria más profunda”, con hambre y necesidad, y dijo sentir “añoranza” de que “esto llegue a su fin”.
Preguntó cuántos más van a seguir sufriendo, muriendo o cayendo presos por pensar diferente y afirmó que los cubanos están “muertos en vida” y “muertos en espíritu”.
"Por favor, darle un fin a esto ya, darle un fin a esto ya, porque realmente esto ya no aguanta una más, esto ya no aguanta una más. ¿Cuántos más van a seguir sufriendo? ¿Cuántos más van a seguir muriendo? ¿Y cuántos más van a seguir cayendo presos por no estar de acuerdo, por pensar de manera diferente a la de ellos?", imploró el cubano, cuya identidad aún no ha trascendido.
El hombre vinculó su llamado a Trump con los acontecimientos recientes en Venezuela, al afirmar que Trump “ya tumbó una dictadura, pero ahora falta esta”, en referencia a la cubana.
Aseguró además que en Cuba “ya andan desesperados” y “huyendo”, y reiteró que seguirá alzando su voz: “Yo no me voy a callar por nada ni por nadie”.
Ellos deberían servirnos a nosotros
Durante la directa, el joven introdujo varias afirmaciones sobre hechos y reacciones oficiales que presentó como parte del contexto.
También opinó que Cuba “no tiene para hacer guerra con nadie” y que las fuerzas de seguridad “solo sirven para reprimir” a la población dentro de la Isla.
Respecto a la crisis con los servicios básicos en la Isla, dijo: "El agua no me la tienen que quitar, me la tienen que poner todos los días porque yo pago el agua. Yo te estoy pagando a ti por el servicio. A ti no te interesa lo que yo gaste de agua. El cubano tiene que entender eso, que ellos están para respondernos a nosotros, no nosotros para responderles a ellos".
El cubano insistió en que reclamar “libertad” y “derechos humanos” no es un delito y puso ejemplos sobre servicios básicos como electricidad y agua, argumentando que el Estado debería responder a los ciudadanos y no al revés.
En ese sentido, dijo que en una “Cuba libre y democrática” con “elecciones libres” y “libertad de expresión”, expresar descontento no debería criminalizarse.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y social en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué un joven cubano pidió ayuda a Donald Trump para poner fin a la dictadura en Cuba?
El joven describió a Cuba como un país sumido en la miseria, con hambre y necesidad, y expresó su deseo de que la situación llegue a su fin. En su súplica, vinculó su llamado con los acontecimientos recientes en Venezuela y afirmó que Trump ya había "tumbado una dictadura" y que ahora faltaba la cubana. El contexto de escasez de servicios básicos, represión y falta de libertades en la isla refuerza su pedido.
¿Qué condiciones de vida enfrentan actualmente los cubanos en la isla?
Las condiciones de vida en Cuba son precarias, caracterizadas por escasez de alimentos, falta de servicios básicos como electricidad y agua, y una crisis económica prolongada. Tras el paso del huracán Melissa, las críticas al gobierno cubano aumentaron debido a la deficiente gestión de evacuaciones y la falta de refugios seguros, lo que ha agravado el descontento popular.
¿Cuál es la postura de la administración de Donald Trump hacia el régimen cubano?
La administración de Donald Trump ha mantenido una postura crítica y de presión hacia el régimen cubano, denunciando la represión y la falta de libertades en la isla. Trump ha señalado que el régimen teme los cambios necesarios para sacar al país de la miseria y ha enfatizado la necesidad de libertad para los presos políticos y el pueblo cubano en general.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la crisis actual?
La población cubana ha expresado su descontento a través de protestas y denuncias en redes sociales, pidiendo libertad y mejores condiciones de vida. Las manifestaciones han sido motivadas por la falta de electricidad, agua y alimentos, además del hartazgo por la represión y la corrupción del régimen. Estas acciones reflejan el deseo del pueblo de un cambio estructural en la isla.
