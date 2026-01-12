CiberCuba ya tiene página en Grokipedia, la enciclopedia de inteligencia artificial creada por Elon Musk

Vídeos relacionados:

CiberCuba ha sido incorporado oficialmente a Grokipedia, la nueva enciclopedia online impulsada por xAI y Elon Musk, que promete ser una alternativa moderna a Wikipedia basada en contenido generado por inteligencia artificial.

La página dedicada a CiberCuba en Grokipedia, verificada hace dos semanas, presenta al medio como una “plataforma digital independiente dedicada a servir a la comunidad cubana”, destacando su labor de una década ofreciendo cobertura en tiempo real sobre Cuba, la diáspora y los principales acontecimientos que afectan a los cubanos dentro y fuera de la isla.

El artículo repasa la historia de CiberCuba, su fundación en 2014 por los exiliados cubanos Luis Flores y Luis Manuel Mazorra, así como los hitos más relevantes en su desarrollo, como el lanzamiento en 2025 de su archivo digital con más de 100,000 artículos periodísticos. También subraya su impacto entre la diáspora cubana y su liderazgo entre los medios digitales en español dedicados a Cuba.

Grokipedia, lanzada el 27 de octubre de 2025, forma parte del ecosistema tecnológico de Elon Musk y utiliza el modelo de lenguaje Grok, desarrollado por xAI, para generar y actualizar artículos de forma automática. A diferencia de Wikipedia, no permite ediciones libres: los usuarios solo pueden sugerir correcciones, mientras el sistema prioriza la verificación algorítmica y la revisión automática.

La plataforma presenta contenidos generados a partir de fuentes verificadas y otras bases de datos públicas bajo licencias abiertas, con el objetivo declarado de ofrecer “una visión más objetiva y libre de propaganda”.

La inclusión de CiberCuba en Grokipedia representa un reconocimiento a su trayectoria periodística y credibilidad internacional, en un contexto donde los medios independientes cubanos continúan enfrentando censura, persecución y bloqueos desde el régimen de La Habana.

Con presencia en español e inglés, CiberCuba se consolida así como una de las referencias informativas más citadas sobre la realidad cubana y la comunidad del exilio, ahora también incluida en una de las primeras enciclopedias creadas íntegramente con inteligencia artificial.

Puedes consultar la página de CiberCuba en Grokipedia a través del sitio oficial.