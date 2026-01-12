CiberCuba lanza su nueva app compatible con Android 16: más rápida y estable

Vídeos relacionados:

Ver más

Buenas noticias para la comunidad de CiberCuba. La nueva versión de la app de CiberCuba ya está disponible y totalmente adaptada a Android 16, respondiendo así a una de las peticiones más repetidas por nuestros usuarios.

En las últimas semanas, muchos lectores expresaron su preocupación por la compatibilidad de la app con la última versión del sistema operativo de Google. Hoy podemos confirmarlo: la app de CiberCuba ya funciona en Android 16 y aprovecha al máximo las mejoras de rendimiento y seguridad que incluye esta actualización.

¿Qué trae de nuevo esta versión?

Mejor rendimiento y mayor estabilidad en Android 16

Compatibilidad total con las nuevas funciones del sistema

Navegación más fluida y tiempos de carga optimizados

Experiencia de lectura más cómoda y segura

Todo esto sin perder lo esencial: las noticias de Cuba y del exilio en tiempo real, con alertas, videos, imágenes y el contenido que cada día millones de cubanos consultan dentro y fuera de la Isla.

Descárgala ya en Google Play

Si tienes un dispositivo actualizado a Android 16, ya puedes descargar o actualizar la app directamente desde la Google Play Store y disfrutar de la nueva versión sin problemas.

CiberCuba sigue evolucionando para estar siempre cerca de su audiencia, escuchando a sus usuarios y adaptándose a las nuevas tecnologías.

Gracias por ser parte de nuestra comunidad.