Más familias migrantes piden ayuda en GoFundMe para comer y pagar servicios

Cada vez más familias inmigrantes en Estados Unidos están recurriendo a GoFundMe para pedir ayuda económica y cubrir gastos esenciales como comida, gasolina, alquiler y facturas, en medio de un escenario de incertidumbre migratoria y dificultades para llegar a fin de mes, según un reporte de Noticias Telemundo.

De acuerdo con la información citada por ese medio, GoFundMe ha visto un incremento del 20% en campañas de este tipo en comparación con el año anterior, vinculadas a gastos esenciales como alimentos, facturas mensuales y renta.

El reporte añade que una de las categorías con crecimiento más acelerado en el último año fue la de alquiler y servicios, lo que la plataforma interpreta como una señal de presión económica creciente sobre los hogares.

Telemundo también menciona un aumento marcado de campañas de recaudación para alimentos durante octubre y noviembre, cuando un cierre de gobierno interrumpió el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

En ese periodo, las colectas para comida habrían aumentado casi seis veces, según los datos compartidos en el reportaje.

El mismo material señala que incluso aparecieron campañas para crear pequeños bancos de alimentos en los jardines de algunas casas, con el fin de apoyar a vecinos que también enfrentaban dificultades.

El informe presenta el caso de Beriosca Caparra, una madre que asegura estar viviendo en su auto con sus dos hijas después de que su esposo fuera detenido y deportado a Venezuela.

Caparra relató que, tras la deportación, quedó sola en EE.UU. enfrentando necesidades básicas y sin una red de apoyo estable.

Dijo que algunas amistades la ayudaron por unos días en Orlando, pero luego regresó a Los Ángeles, donde había vivido desde su llegada al país, y afirmó que allí “no tenía nada” porque lo “perdió todo”.

Ante esa situación, abrió una recaudación en GoFundMe para costear comida, gasolina y el sostén de sus hijas.

En el caso presentado, Caparra afirmó que su objetivo —si logra reunir fondos— es regresar, porque su esposo está en Venezuela y, según sus palabras, en Estados Unidos “no” ve una salida para su situación inmediata.

Durante el segundo mandato de Donald Trump, las medidas migratorias y los recortes sociales en Estados Unidos han generado un ambiente de temor e incertidumbre entre millones de inmigrantes.

En julio de 2025, la llamada One Big Beautiful Bill introdujo recortes masivos a los programas de asistencia, como Medicaid y SNAP, que afectan directamente a familias de bajos ingresos y trabajadores precarios, incluidos muchos migrantes latinoamericanos.

La ley impuso nuevos requisitos laborales y aumentó la burocracia, lo que amenaza con dejar a millones sin acceso a servicios básicos de salud y alimentación.

El clima de presión y hostilidad se reflejó en una encuesta nacional publicada en noviembre de 2025 por la Kaiser Family Foundation y The New York Times, que reveló que el 41 % de los inmigrantes teme ser detenido o deportado, un aumento de quince puntos con respecto a 2023.

El estudio también mostró un deterioro en la salud mental y estabilidad económica de esta población, que en muchos casos se ha visto obligada a recurrir a la ayuda comunitaria o a plataformas de recaudación como GoFundMe para cubrir necesidades básicas como comida, vivienda o atención médica.