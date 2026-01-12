Delcy Rodríguez responde a autoproclama de Trump como “presidente interino de Venezuela”

Ver más

Delcy Rodríguez dio este lunes un discurso cargado de desafío político, horas después de que Donald Trump incendiara las redes sociales al autoproclamarse “presidente interino de Venezuela” en una publicación viral.

Desde Catia La Mar, una de las zonas más golpeadas por lo que calificó como la “agresión ilícita e ilegal” del Gobierno de Estados Unidos, la presidenta encargada venezolana respondió sin mencionar directamente a Trump, pero con alusiones claras a la imagen difundida por el mandatario estadounidense, en la que simulaba una página de Wikipedia colocándolo al frente del país sudamericano.

“Por ahí he visto caricaturas de quién manda en Venezuela”, dijo Rodríguez durante la inauguración de la nueva sede de la Escuela Nacional Pedro Camejo, en el sector César Nieves.

“Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos”, afirmó, en referencia a Nicolás Maduro, capturado y trasladado a Nueva York tras la reciente operación militar estadounidense.

La dirigente insistió en que el poder político en el país se ejerce “junto al pueblo organizado y el poder popular”, y aseguró que su gobierno avanza en relaciones internacionales basadas en el respeto y la legalidad, con el objetivo de “proteger los derechos de nuestra amada Venezuela”.

El pronunciamiento ocurre después de que Trump publicara en Truth Social una imagen que lo presentaba como “presidente interino de Venezuela en funciones desde enero de 2026”, gesto que desató una oleada de reacciones dentro y fuera del país.

Aunque la publicación no tiene reconocimiento legal ni respaldo internacional, reforzó la percepción de que Estados Unidos busca asumir un rol protagónico —y sin tapujos— en el futuro político venezolano.