Delcy Rodríguez responde a autoproclama de Trump como “presidente interino de Venezuela”

Delcy Rodríguez dio este lunes un discurso cargado de desafío político, horas después de que Donald Trump incendiara las redes sociales al autoproclamarse “presidente interino de Venezuela” en una publicación viral.
Desde Catia La Mar, una de las zonas más golpeadas por lo que calificó como la “agresión ilícita e ilegal” del Gobierno de Estados Unidos, la presidenta encargada venezolana respondió sin mencionar directamente a Trump, pero con alusiones claras a la imagen difundida por el mandatario estadounidense, en la que simulaba una página de Wikipedia colocándolo al frente del país sudamericano.
“Por ahí he visto caricaturas de quién manda en Venezuela”, dijo Rodríguez durante la inauguración de la nueva sede de la Escuela Nacional Pedro Camejo, en el sector César Nieves.
“Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos”, afirmó, en referencia a Nicolás Maduro, capturado y trasladado a Nueva York tras la reciente operación militar estadounidense.
La dirigente insistió en que el poder político en el país se ejerce “junto al pueblo organizado y el poder popular”, y aseguró que su gobierno avanza en relaciones internacionales basadas en el respeto y la legalidad, con el objetivo de “proteger los derechos de nuestra amada Venezuela”.
El pronunciamiento ocurre después de que Trump publicara en Truth Social una imagen que lo presentaba como “presidente interino de Venezuela en funciones desde enero de 2026”, gesto que desató una oleada de reacciones dentro y fuera del país.
Aunque la publicación no tiene reconocimiento legal ni respaldo internacional, reforzó la percepción de que Estados Unidos busca asumir un rol protagónico —y sin tapujos— en el futuro político venezolano.
Preguntas frecuentes sobre la autoproclamación de Trump como "presidente interino de Venezuela" y la situación política en el país
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Donald Trump se autoproclamó "presidente interino de Venezuela"?
Donald Trump se autoproclamó "presidente interino de Venezuela" como un gesto simbólico y provocativo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Esta acción fue interpretada como parte de su estrategia para consolidar el control sobre los recursos de Venezuela y ejercer presión política en el país. Aunque no tiene reconocimiento legal, refuerza la percepción de la intervención directa de Estados Unidos en la política venezolana.
¿Cuál es la situación actual de Delcy Rodríguez en Venezuela?
Delcy Rodríguez ha asumido el rol de presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Su liderazgo está condicionado por la cooperación con Estados Unidos, que ejerce una fuerte influencia sobre el gobierno interino. Rodríguez ha sido respaldada por las Fuerzas Armadas venezolanas y ha buscado mantener una posición de autonomía frente a las presiones internacionales.
¿Qué papel juega Estados Unidos en la política actual de Venezuela?
Estados Unidos está desempeñando un papel protagónico en la política venezolana, controlando la transición y la administración de los recursos petroleros tras la captura de Maduro. La Casa Blanca ha asegurado su influencia sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y ha condicionado su continuidad en el poder a su nivel de cooperación con Washington. Esta intervención ha sido justificada como parte de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
¿Qué implicaciones tiene la captura de Nicolás Maduro para Venezuela?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha generado una crisis institucional en Venezuela, llevando a la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Esta situación ha intensificado las tensiones políticas y ha abierto un nuevo capítulo de intervención extranjera en el país. La captura ha sido presentada como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y establecer un gobierno de transición bajo condiciones impuestas por Estados Unidos.
