Opositor cubano con diabetes en peligro bajo custodia de ICE: familia denuncia negligencia médica

Denis Cabrera Rodríguez, opositor cubano de 33 años, se encuentra en una situación crítica de salud bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según denunció su familia y confirmó Amnistía Internacional en una acción urgente publicada el 12 de diciembre de 2025.

El informe de la organización de derechos humanos señala que Cabrera fue detenido el 26 de noviembre de 2025 y permanece recluido en el Centro de Internamiento de Krome North, en el condado de Miami-Dade, Florida. En el documento se precisa que Denis “padece diabetes tipo 1 y depende de una bomba de insulina”, pero el ICE “se niega a permitir que tenga su bomba de insulina mientras está bajo custodia, con lo que le priva de una atención médica adecuada”.

Amnistía advierte que su salud “se está deteriorando rápidamente” y que el detenido “requiere una atención médica urgente y continuada que sólo puede recibir adecuadamente estando en libertad”. La organización subraya que “sin una atención adecuada, Denis corre peligro de sufrir graves complicaciones médicas derivadas de su enfermedad crónica subyacente, entre ellas la amputación de miembros, el coma y la muerte”.

Su familiar Olga Soto pidió visibilidad pública para el caso y denunció presunta negligencia médica. “Les ruego puedan hacer este caso visible, ya que además de que Denis es un opositor que no puede volver a Cuba, está detenido sin razón injustamente y su vida corre peligro tras múltiples negligencias médicas”, declaró a CiberCuba.

Según Amnistía Internacional, Cabrera Rodríguez es “un artista y activista de derechos humanos vinculado a movimientos artísticos como San Isidro y 27N” y “en Cuba fue censurado, detenido arbitrariamente, torturado y sometido a desaparición forzada por su trabajo y su activismo”. Ingresó a Estados Unidos en 2022 y su solicitud de asilo político sigue pendiente.

El mismo documento detalla que, tras su detención, Denis fue llevado al centro de ICE en Miramar, donde “se desmayó y tuvo que ser trasladado al Hospital Memorial Miramar porque corría peligro de sufrir un ataque cardíaco”. Tres días después, fue conducido al centro de Krome North, donde Amnistía advierte que su salud continúa empeorando.

El caso también fue mencionado por El País en un reportaje publicado el 16 de diciembre de 2025, que documenta las denuncias de migrantes enfermos y organizaciones sobre la deficiente atención médica en el centro de detención de Krome.

Amnistía Internacional alertó que las condiciones en ese centro “han sido bien documentadas por numerosas organizaciones” y que durante el año fiscal 2025 “cuatro hombres han muerto mientras estaban recluidos en Krome”, lo que “ha suscitado honda preocupación sobre el acceso a atención médica de calidad en el centro”.

La organización pidió la liberación inmediata de Denis Cabrera Rodríguez y exhortó a las autoridades del ICE a garantizarle el tratamiento médico que necesita. Asimismo, instó a la ciudadanía a escribir a la directora de la Oficina de Campo de Inmigración y Aduanas en Miami, Kelei Walker, al correo Miami.Outreach@ice.dhs.gov, para exigir medidas urgentes de protección y atención médica adecuada.