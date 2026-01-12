Opositor cubano con diabetes en peligro bajo custodia de ICE: familia denuncia negligencia médica

Vídeos relacionados:
Denis Cabrera Rodríguez, opositor cubano de 33 años, se encuentra en una situación crítica de salud bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según denunció su familia y confirmó Amnistía Internacional en una acción urgente publicada el 12 de diciembre de 2025.
El informe de la organización de derechos humanos señala que Cabrera fue detenido el 26 de noviembre de 2025 y permanece recluido en el Centro de Internamiento de Krome North, en el condado de Miami-Dade, Florida. En el documento se precisa que Denis “padece diabetes tipo 1 y depende de una bomba de insulina”, pero el ICE “se niega a permitir que tenga su bomba de insulina mientras está bajo custodia, con lo que le priva de una atención médica adecuada”.
Amnistía advierte que su salud “se está deteriorando rápidamente” y que el detenido “requiere una atención médica urgente y continuada que sólo puede recibir adecuadamente estando en libertad”. La organización subraya que “sin una atención adecuada, Denis corre peligro de sufrir graves complicaciones médicas derivadas de su enfermedad crónica subyacente, entre ellas la amputación de miembros, el coma y la muerte”.
Su familiar Olga Soto pidió visibilidad pública para el caso y denunció presunta negligencia médica. “Les ruego puedan hacer este caso visible, ya que además de que Denis es un opositor que no puede volver a Cuba, está detenido sin razón injustamente y su vida corre peligro tras múltiples negligencias médicas”, declaró a CiberCuba.
Según Amnistía Internacional, Cabrera Rodríguez es “un artista y activista de derechos humanos vinculado a movimientos artísticos como San Isidro y 27N” y “en Cuba fue censurado, detenido arbitrariamente, torturado y sometido a desaparición forzada por su trabajo y su activismo”. Ingresó a Estados Unidos en 2022 y su solicitud de asilo político sigue pendiente.
El mismo documento detalla que, tras su detención, Denis fue llevado al centro de ICE en Miramar, donde “se desmayó y tuvo que ser trasladado al Hospital Memorial Miramar porque corría peligro de sufrir un ataque cardíaco”. Tres días después, fue conducido al centro de Krome North, donde Amnistía advierte que su salud continúa empeorando.
El caso también fue mencionado por El País en un reportaje publicado el 16 de diciembre de 2025, que documenta las denuncias de migrantes enfermos y organizaciones sobre la deficiente atención médica en el centro de detención de Krome.
Amnistía Internacional alertó que las condiciones en ese centro “han sido bien documentadas por numerosas organizaciones” y que durante el año fiscal 2025 “cuatro hombres han muerto mientras estaban recluidos en Krome”, lo que “ha suscitado honda preocupación sobre el acceso a atención médica de calidad en el centro”.
La organización pidió la liberación inmediata de Denis Cabrera Rodríguez y exhortó a las autoridades del ICE a garantizarle el tratamiento médico que necesita. Asimismo, instó a la ciudadanía a escribir a la directora de la Oficina de Campo de Inmigración y Aduanas en Miami, Kelei Walker, al correo Miami.Outreach@ice.dhs.gov, para exigir medidas urgentes de protección y atención médica adecuada.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Denis Cabrera Rodríguez bajo custodia del ICE
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Denis Cabrera Rodríguez y por qué está bajo custodia del ICE?
Denis Cabrera Rodríguez es un opositor cubano de 33 años, artista y activista de derechos humanos vinculado a movimientos como San Isidro y 27N. Fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el 26 de noviembre de 2025 y está recluido en el Centro de Internamiento de Krome North, Florida. Su solicitud de asilo político en Estados Unidos sigue pendiente.
¿Cuál es el estado de salud de Denis Cabrera Rodríguez?
Denis Cabrera padece diabetes tipo 1 y depende de una bomba de insulina para controlar su enfermedad. Su salud se está deteriorando rápidamente debido a la negativa del ICE de permitirle el uso de su bomba de insulina, lo que le priva de una atención médica adecuada. Amnistía Internacional ha advertido que sin atención médica urgente, Denis corre el riesgo de sufrir graves complicaciones, incluyendo coma y muerte.
¿Qué acciones se están tomando para ayudar a Denis Cabrera Rodríguez?
Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente pidiendo su liberación inmediata y ha instado a las autoridades del ICE a garantizarle el tratamiento médico necesario. La organización también ha exhortado a la ciudadanía a escribir a la directora de la Oficina de Campo de Inmigración y Aduanas en Miami para exigir medidas urgentes de protección y atención médica adecuada para Denis.
¿Cómo está afectando la situación de Denis Cabrera Rodríguez a su familia?
La familia de Denis Cabrera Rodríguez está profundamente preocupada por su salud y seguridad. Su familiar Olga Soto ha hecho un llamado a la visibilidad pública del caso, destacando que Denis, además de ser un opositor que no puede regresar a Cuba, está detenido injustamente y su vida corre peligro debido a múltiples negligencias médicas mientras está bajo custodia.
