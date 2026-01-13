Ni los estadounidenses confían en ICE: más de la mitad dice que abusa de ciudadanos y migrantes

Vídeos relacionados:
Una reciente encuesta de YouGov muestra que la mayoría de los estadounidenses desconfía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y considera que la agencia abusa de su poder al realizar detenciones y deportaciones dentro del país.
Según el estudio, el 53% de los encuestados desaprueba la labor de ICE, mientras que solo el 39% la respalda.
Entre los demócratas, el rechazo alcanza un 85%, y entre los independientes, un 62%.
En contraste, el 79% de los republicanos aprueba el desempeño de la agencia durante la actual administración de Donald Trump.
La encuesta también refleja que uno de cada dos estadounidenses cree que ICE utiliza tácticas demasiado agresivas.
Más de la mitad considera que la agencia emplea fuerza innecesaria en sus operaciones, tanto contra ciudadanos como contra inmigrantes, incluidos aquellos con residencia legal.
El sondeo revela además que el 46% de los consultados teme que alguien que conoce pueda ser maltratado por agentes de ICE, una preocupación que crece entre las comunidades hispana (72%) y afroamericana (65%), y que disminuye entre los estadounidenses blancos (38%).
Los resultados muestran un amplio consenso entre demócratas e independientes en torno a la crítica hacia la agencia, mientras que los republicanos, en su mayoría, creen que ICE actúa con la firmeza necesaria.
Sin embargo, YouGov advierte que cuando los encuestados son primero expuestos a casos de abuso contra ciudadanos estadounidenses, el nivel de desaprobación hacia ICE aumenta hasta siete puntos porcentuales.
La encuesta también señala que más de la mitad de los estadounidenses cree que ICE arresta o deporta injustamente tanto a inmigrantes con estatus legal como a ciudadanos del país.
Los demócratas e independientes sostienen esta percepción en proporciones mucho mayores que los republicanos, de acuerdo con los resultados del estudio.
El trabajo de campo de YouGov se realizó entre el 8 y el 12 de octubre de 2025 con una muestra representativa de 1,065 ciudadanos adultos de Estados Unidos y un margen de error de aproximadamente cuatro puntos porcentuales.
