El MINFAR advierte que “el precio será muy alto” para cualquier agresor que intente invadir Cuba

En medio del aumento de las tensiones con Estados Unidos y tras los cambios en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, la dictadura de La Habana ha intensificado su retórica belicista, insistiendo en que el pueblo cubano estaría dispuesto a defender al régimen frente a cualquier escenario de confrontación.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) aseguró en redes sociales que “el precio que pagaría cualquier agresor que intente apoderarse de este país va a ser muy alto”, afirmando que Cuba ha sido convertida durante años en “una trampa para todo invasor y para todos los tiempos”.

Publicación de Facebook/Minfar Cuna

El mensaje vuelve a colocar a la población como eje central de una eventual guerra, bajo el concepto de la llamada “guerra de todo el pueblo”, una doctrina histórica del castrismo que traslada el costo humano del conflicto a los ciudadanos.

Aunque el MINFAR intenta matizar su mensaje asegurando que no se trata de un “culto a la violencia”, el propio texto reconoce que, de producirse una agresión, la lucha armada sería “la forma impuesta por el enemigo” y el único mecanismo viable para hacer valer los supuestos derechos del pueblo.

En la práctica, críticos del régimen advierten que este discurso normaliza el sacrificio masivo de la población en defensa del poder político, mientras el Estado evita asumir responsabilidad por las consecuencias reales de una confrontación.

En una segunda publicación, el Ministerio anunció el inicio, a partir del 12 de enero, del llamado “Año de Preparación para la Defensa” en todo el país. En ese mensaje se refuerza la idea de militarización total, al afirmar que “en cada soldado hay un comandante en jefe potencial” y que, en determinadas circunstancias, “cada hombre puede llegar a ser su propio comandante en jefe”.

Para analistas y sectores opositores, estas declaraciones confirman que el régimen apuesta nuevamente por la movilización ideológica y militar como herramienta de control interno, justo cuando Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas, sociales y demográficas de su historia reciente.

Mientras millones de cubanos luchan por sobrevivir entre apagones, escasez y migración forzada, el discurso oficial vuelve a colocar la épica de la guerra por encima de soluciones reales a los problemas del país.