Orestes Lorenzo: "Cuba tiene hoy la posibilidad de alcanzar su libertad"

El piloto y exmilitar cubano Orestes Lorenzo Pérez aseguró este lunes que la Isla atraviesa un momento decisivo para su futuro político.

En una publicación en Facebook, afirmó: "Cuba tiene hoy hoy día la posibilidad de alcanzar su libertad", y enumeró las razones por las cuales, a su juicio, el escenario actual no se explica por factores económicos ni por coyunturas externas.

Lorenzo subrayó que ese momento no se debe "a que se le acabó el subsidio petrolero de Venezuela", ni "a que ya no puede cobrar por prestar matones a otro país", ni a "su miserable incapacidad militar", ni "por el arresto de su aliado Maduro", ni siquiera "por el hambre que padecen los cubanos".

Para el exoficial, la diferencia sustancial radica en un cambio de fondo: "Cuba tiene hoy la oportunidad real de poner fin a esa peste brutal que la oprime porque por primera vez en su historia se acabó la impunidad que tuvieron siempre los asesinos que la gobiernan".

"Hoy no habrá crimen sin consecuencias", afirmó de manera tajante.

Y planteó que el desenlace depende de la reacción ciudadana. "Si el pueblo comprende eso, sabrá que su victoria está solo al paso de salir a las calles", concluyó.

Captura de Facebook / Orestes Lorenzo Pérez

Un día antes, Lorenzo había publicado otro texto en el que lanzó una advertencia directa a quienes ejercen el poder en la Isla.

"Escucharán o se aferrarán a lo que tarde o temprano terminará? La diferencia para ellos, como dije antes, es llegar al final natural de sus vidas o ser despachados de manera violenta", escribió.

A continuación, compartió un mensaje del presidente Donald Trump enviado al gobierno cubano en el que le aclara cuál es la única solución posible para el país, tras el arresto del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

En su post, el piloto cubano reprodujo las palabras del mandatario estadounidense, quien recordó que Cuba vivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero proveniente de Venezuela, y que a cambio le proporcionó "servicios de seguridad" a Chávez y a Maduro, pero que eso se acabó.

También incluyó la afirmación de que "la mayoría de esos cubanos están muertos por el ataque de EE.UU.", así como la advertencia final de Trump: "¡No habrá más petróleo ni dinero yendo a Cuba - Cero! Les sugiero fuertemente que hagan un trato, ¡antes de que sea demasiado tarde!".

Captura de Facebook / Orestes Lorenzo Pérez

Las publicaciones de Lorenzo se insertan en una serie de pronunciamientos recientes en los que ha analizado de manera crítica el papel de las fuerzas cubanas en Venezuela y el impacto que han tenido los acontecimientos de las últimas semanas en la estructura de poder de La Habana.

Desde Miami, el exmilitar ha señalado que los uniformados cubanos fallecidos durante la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro no estaban preparados para un enfrentamiento convencional.

Según su criterio, esos soldados no fueron entrenados para enfrentar a "un enemigo bien armado y organizado", sino para reprimir y controlar a civiles desarmados, lo que, a su juicio, explica la magnitud de las bajas.

"¿Enfrentar a un enemigo bien armado y organizado? Nah, eso nunca lo aprendieron. Y pagaron con sus vidas por ello", escribió.

Lorenzo ha puesto en tela de juicio la función real de los militares cubanos enviados a Venezuela, al afirmar que su misión principal no era combatir, sino sostener gobiernos aliados y mantener el orden interno de regímenes afines.

La muerte de 32 uniformados cubanos, reconocidos oficialmente como miembros de las FAR y el MININT, expuso una presencia que durante años había sido negada por el discurso oficial.

El gobierno decretó dos días de duelo nacional tras esos fallecimientos y presentó a los caídos como "héroes", mientras que Lorenzo utilizó ese hecho para reforzar su crítica al modelo que prioriza la defensa de dictaduras extranjeras por encima de las necesidades internas de la población.

Sus análisis adquieren un peso particular por su propia trayectoria. Lorenzo desertó de la Fuerza Aérea cubana en 1991 a bordo de un MiG-23BN y posteriormente regresó clandestinamente a Cuba para rescatar a su familia en una operación de alto riesgo que se convirtió en uno de los episodios más conocidos de la historia reciente del exilio cubano.

En ese contexto, sus declaraciones más recientes no solo representan una lectura política del momento actual, sino también un llamado directo a la ciudadanía, al sostener que, por primera vez, la impunidad del poder en Cuba ha comenzado a resquebrajarse y que el desenlace dependerá de la reacción del propio pueblo.