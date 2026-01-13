EE.UU. impondrá arancel del 25% a países que mantengan negocios con Irán

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración impondrá aranceles del 25% a cualquier país que realice negocios comerciales con la República Islámica de Irán, una medida que entra en vigor de forma inmediata y que busca aumentar la presión internacional sobre Teherán.
“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre cualquier comercio que mantenga con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente”, escribió Trump en su red social Truth Social.
La decisión se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Teherán, marcado por la represión del régimen iraní contra protestas antigubernamentales y por recientes advertencias de la Casa Blanca sobre una posible intervención más contundente frente al gobierno iraní.
Según datos de la plataforma económica Trading Economics, China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak figuran entre los principales socios comerciales de Irán, países que podrían verse directamente afectados por la nueva política arancelaria estadounidense.
La amenaza de sanciones comerciales refuerza la estrategia de presión máxima impulsada por Trump, quien ha reiterado que Estados Unidos no permitirá que Irán continúe financiando actividades que considera desestabilizadoras para la región ni violaciones a los derechos humanos sin consecuencias económicas severas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.