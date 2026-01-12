Dos superpetroleros chinos dan marcha atrás y cancelan su viaje a Venezuela para cargar crudo

Vídeos relacionados:

Dos superpetroleros con bandera china que iban a Venezuela para recoger cargamentos de crudo destinados al pago de la deuda de Caracas con Pekín, dieron media vuelta en el Atlántico y vuelvan a Asia, una señal clara de que el flujo directo de petróleo venezolano hacia su principal comprador enfrenta nuevas trabas en el corto plazo.

Según datos de seguimiento marítimo citados por Reuters, los buques -que cubren solo la ruta de Venezuela a China para transportar crudo usado como mecanismo de compensación de deuda-, permanecieron fondeados semanas frente a la costa venezolana a la espera de instrucciones, en medio de la crisis política y del reforzamiento del bloqueo energético estadounidense.

El viraje de estas embarcaciones se produce en un momento en que Washington anunció un acuerdo para exportar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano almacenado, operación en la que participan grandes casas comerciales internacionales.

Tras ese anuncio, el presidente Donald Trump aseguró que China no quedaría excluida del crudo venezolano, aunque sin detallar el mecanismo que permitiría ese suministro.

En la práctica, sin embargo, las cifras muestran un freno claro.

China -el mayor mercado del petróleo venezolano- no ha recibido cargamentos directos de la estatal PDVSA desde el mes pasado, mientras Estados Unidos insiste en que el embargo petrolero sigue vigente.

En lugar de exportaciones directas desde PDVSA, los primeros envíos derivados del nuevo esquema están siendo preparados por las compañías Vitol y Trafigura, que ultiman cargamentos dentro de un acuerdo de suministro valorado en 2,000 millones de dólares.

Esas cargas están destinadas a Estados Unidos y a otros mercados, incluidos India y China, lo que abre la puerta a que refinerías chinas puedan recibir crudo venezolano a través de intermediarios, pero ya no como un flujo directo Estado a Estado, sino mediante operaciones comerciales trianguladas.

Los dos buques que han cambiado de rumbo -identificados como Xingye y Thousand Sunny- no figuran entre los sancionados, pero forman parte de un pequeño grupo de superpetroleros que históricamente ha cubierto la ruta de Venezuela a China para transportar crudo asociado al servicio de la deuda bilateral.

Ese esquema surgió tras las sanciones energéticas impuestas a Caracas en 2019, cuando Pekín concedió un período de gracia para los pagos de capital y acordó compensar la deuda mediante cargamentos de petróleo.

El año pasado China fue el principal destino del crudo venezolano, con exportaciones cercanas a los 642,000 barriles diarios, equivalentes a aproximadamente tres cuartas partes del total exportado por PDVSA.

No obstante, la mayor parte de esos volúmenes terminó en refinerías independientes chinas a través de intermediarios poco conocidos, mientras que los envíos vinculados directamente al pago de deuda representaron solo una fracción del total.

El cambio de rumbo de los superpetroleros pone de relieve la fragilidad del esquema tradicional de exportaciones de Caracas hacia su principal acreedor y sugiere que, al menos por ahora, Venezuela podría estar quedándose sin la vía directa que durante años empleó para cumplir compromisos financieros con China mediante cargamentos de crudo.

Contexto regional y presión creciente

El repliegue de los superpetroleros chinos se produce en un escenario de alta tensión en el Caribe, donde Estados Unidos ha elevado la presión militar y diplomática contra las redes que sostienen el comercio petrolero venezolano fuera de los canales sancionados.

El Comando Sur ha emitido advertencias directas a los buques asociados a la llamada "flota oscura", acusados de transportar crudo venezolano mediante esquemas opacos para alimentar circuitos de financiación ilícita.

Washington ha acompañado estas advertencias con un despliegue naval de gran envergadura, que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford y varias plataformas anfibias, dentro de la Operación Southern Spear.

La misión, respaldada por distintas agencias federales, busca intensificar las interdicciones en altamar y desarticular la logística marítima que permite a Caracas mover su petróleo pese al bloqueo.

Las fuerzas estadounidenses han incrementado además las incautaciones de buques vinculados a estas redes, interceptando embarcaciones en el Caribe y el Atlántico, algunas de ellas con pabellones de conveniencia o recientemente modificados para eludir sanciones.

Este entorno de vigilancia reforzada complica aún más cualquier intento de exportación directa desde puertos venezolanos hacia mercados clave como el chino.

A la presión naval se suma el reposicionamiento de buques estadounidenses al norte de Cuba, un gesto interpretado por analistas como una advertencia tanto a La Habana como a Caracas sobre la determinación de Washington de cerrar las vías de escape del crudo sancionado.

En este clima, el hecho de que dos superpetroleros chinos hayan optado por cancelar su viaje y regresar a Asia sin cargar petróleo no es un episodio aislado, sino un síntoma de que el Caribe se ha convertido en un frente activo de confrontación energética y geopolítica, donde cada movimiento marítimo es observado y puede alterar el delicado equilibrio del comercio petrolero regional.