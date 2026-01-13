Delcy Rodríguez anuncia cambios en su gabinete ministerial con dos perfiles cercanos a Maduro

Vídeos relacionados:
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes nuevos cambios en su gabinete, colocando al capitán Juan Escalona, hombre de absoluta confianza del chavismo y miembro del círculo de seguridad personal de Maduro, al frente del Ministerio del Despacho de la Presidencia.
Escalona es una figura conocida por su cercanía con Maduro, incluso por las bromas públicas que el ahora detenido mandatario solía hacerle durante actos transmitidos en cadena nacional.
Su ascenso se interpreta como una señal clara de continuidad, lealtad y control interno en un momento que el propio gobierno ha descrito como “delicado” para la estabilidad del país.
En el reacomodo ministerial, Aníbal Coronado deja el estratégico despacho presidencial y pasa a dirigir el Ministerio de Ecosocialismo, sustituyendo a Ricardo Molina.
Coronado tampoco es un desconocido: contralmirante de la Infantería de Marina y antiguo edecán de Maduro, formó parte durante años del anillo más cercano de protección del líder chavista. Su trayectoria está marcada por cargos vinculados a la seguridad del Estado y a la administración de territorios estratégicos como Los Roques y La Orchila.
Los movimientos se producen apenas días después de que Rodríguez fuera juramentada como presidenta encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia, tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación militar estadounidense.
Desde entonces, el Ejecutivo ha acelerado una reconfiguración del poder que incluye cambios en áreas clave como la economía, la seguridad y ahora la presidencia misma.
En un mensaje difundido por Telegram, Rodríguez destacó la “lealtad, capacidad y compromiso” de Escalona para garantizar el seguimiento de los planes del llamado Gobierno Bolivariano. Más allá del lenguaje oficial, el mensaje parece dirigido tanto al chavismo interno como a la comunidad internacional: el poder sigue en manos del mismo núcleo duro, pese a la ausencia de Maduro.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Quién es Delcy Rodríguez y cuál es su rol actual en Venezuela?
Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela, designada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Su nombramiento fue ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia para asegurar la continuidad del Estado en un contexto de crisis política e intervención militar.
¿Qué cambios ha hecho Delcy Rodríguez en su gabinete ministerial?
Delcy Rodríguez ha realizado cambios estratégicos en su gabinete, destacando el nombramiento del capitán Juan Escalona como ministro del Despacho de la Presidencia, y la asignación de Aníbal Coronado al Ministerio de Ecosocialismo. Estos movimientos refuerzan la continuidad y el control interno del chavismo en un momento de incertidumbre política.
¿Cómo ha reaccionado Estados Unidos ante la nueva situación política en Venezuela?
Estados Unidos ha impuesto condiciones para el gobierno de transición de Delcy Rodríguez, incluyendo la cooperación económica y la expulsión de agentes de países aliados al chavismo como Cuba, Irán, Rusia y China. Washington también busca reactivar el comercio petrolero y ha mantenido comunicación directa con Rodríguez para asegurar sus intereses en la región.
¿Qué postura ha adoptado Delcy Rodríguez frente a las exigencias de Estados Unidos?
Delcy Rodríguez ha mostrado disposición a cooperar con Estados Unidos en el marco de la legalidad internacional, aunque ha defendido la soberanía venezolana y ha exigido la liberación de Nicolás Maduro. Su enfoque busca un equilibrio entre mantener relaciones con Washington y preservar la independencia política del país.
