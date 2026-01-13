Delcy Rodríguez anuncia cambios en su gabinete ministerial con dos perfiles cercanos a Maduro

Vídeos relacionados:

Ver más

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes nuevos cambios en su gabinete, colocando al capitán Juan Escalona, hombre de absoluta confianza del chavismo y miembro del círculo de seguridad personal de Maduro, al frente del Ministerio del Despacho de la Presidencia.

Escalona es una figura conocida por su cercanía con Maduro, incluso por las bromas públicas que el ahora detenido mandatario solía hacerle durante actos transmitidos en cadena nacional.

Su ascenso se interpreta como una señal clara de continuidad, lealtad y control interno en un momento que el propio gobierno ha descrito como “delicado” para la estabilidad del país.

En el reacomodo ministerial, Aníbal Coronado deja el estratégico despacho presidencial y pasa a dirigir el Ministerio de Ecosocialismo, sustituyendo a Ricardo Molina.

Coronado tampoco es un desconocido: contralmirante de la Infantería de Marina y antiguo edecán de Maduro, formó parte durante años del anillo más cercano de protección del líder chavista. Su trayectoria está marcada por cargos vinculados a la seguridad del Estado y a la administración de territorios estratégicos como Los Roques y La Orchila.

Los movimientos se producen apenas días después de que Rodríguez fuera juramentada como presidenta encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia, tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación militar estadounidense.

Lo más leído hoy:

Desde entonces, el Ejecutivo ha acelerado una reconfiguración del poder que incluye cambios en áreas clave como la economía, la seguridad y ahora la presidencia misma.

En un mensaje difundido por Telegram, Rodríguez destacó la “lealtad, capacidad y compromiso” de Escalona para garantizar el seguimiento de los planes del llamado Gobierno Bolivariano. Más allá del lenguaje oficial, el mensaje parece dirigido tanto al chavismo interno como a la comunidad internacional: el poder sigue en manos del mismo núcleo duro, pese a la ausencia de Maduro.