El rapero cubano Ovi sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales imágenes de su Lamborghini Urus tras sufrir un accidente en Miami. El lujoso vehículo, de color azul con detalles naranjas, es uno de los más reconocibles del artista y ha aparecido en numerosos videos y publicaciones suyas.
En una de sus historias de Instagram, Ovi mostró el automóvil con la parte delantera completamente dañada y acompañó la imagen con la frase: “Llama al dealer que traigan otra nueva, jefe”. En esa misma publicación comentó que el vehículo había sido retirado del lugar del accidente, sin mostrarse preocupado por lo ocurrido.
El cantante lleva tiempo exhibiendo este Lamborghini en sus redes, donde lo presume como uno de sus autos favoritos. El mismo modelo aparece también en su más reciente videoclip, “Mojó el Lambo (Official Video)”, estrenado hace pocos días en YouTube.
En TikTok comenzaron a circular videos grabados por testigos en los que se aprecia el vehículo en plena vía pública, con presencia policial y los daños visibles en la parte frontal. El contenido se viralizó rápidamente entre los seguidores del artista.
Hasta el momento, Ovi no ha ofrecido más detalles sobre el accidente ni sobre quién conducía el vehículo, aunque todo apunta a que el percance no pasó de un susto. Fiel a su estilo, el rapero tomó la situación con humor y compartió el momento sin dramatismos en sus redes.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.