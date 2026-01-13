Administración Trump ha revocado más de 100 mil visas en su primer año de regreso al poder

Vídeos relacionados:

La administración del presidente Donald Trump ha revocado más de 100,000 visas estadounidenses en 2025, según confirmó el Departamento de Estado en la red social X.

De acuerdo con datos oficiales divulgados, la mayoría de las visas canceladas correspondían a viajeros de negocios y turismo que permanecieron en el país más allá del tiempo permitido. No obstante, el informe revela que también fueron revocadas unas 8,000 visas de estudiantes y 2,500 visas especializadas, principalmente de personas que tuvieron encuentros con las autoridades por actividades criminales.

El Departamento de Estado detalló que, entre los trabajadores especializados, el 50 % de las revocaciones estuvo vinculado a arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que un 30 % se debió a cargos por agresión, violencia o confinamiento ilegal.

El resto de los casos incluyó delitos como robo, abuso infantil, posesión y distribución de drogas, fraude y malversación de fondos. En el caso de los estudiantes extranjeros, casi 500 perdieron su estatus legal por delitos relacionados con drogas.

Según Fox News, las cifras marcan un aumento drástico respecto a 2024, cuando se revocaron alrededor de 40,000 visas, y se producen tras la orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día de regreso a la Casa Blanca, enfocada en un endurecimiento del proceso de verificación de extranjeros. En agosto de 2025, la administración anunció además la revisión de los 55 millones de extranjeros con visas válidas en Estados Unidos.

Un portavoz del Departamento de Estado aseguró al citado medio que el gobierno mantendrá una política de “verificación continua” mediante un nuevo centro especializado, con el objetivo de identificar a personas que representen un riesgo para la seguridad pública o nacional.

Como parte de esta ofensiva migratoria, Washington también ha reforzado los requisitos para obtener visas, incluyendo la reactivación de la norma de “carga pública”, que permite negar permisos a solicitantes considerados propensos a depender de ayudas estatales, evaluando factores como salud, edad, dominio del inglés y solvencia económica.