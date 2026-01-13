Administración Trump ha revocado más de 100 mil visas en su primer año de regreso al poder

Vídeos relacionados:
La administración del presidente Donald Trump ha revocado más de 100,000 visas estadounidenses en 2025, según confirmó el Departamento de Estado en la red social X.
De acuerdo con datos oficiales divulgados, la mayoría de las visas canceladas correspondían a viajeros de negocios y turismo que permanecieron en el país más allá del tiempo permitido. No obstante, el informe revela que también fueron revocadas unas 8,000 visas de estudiantes y 2,500 visas especializadas, principalmente de personas que tuvieron encuentros con las autoridades por actividades criminales.
El Departamento de Estado detalló que, entre los trabajadores especializados, el 50 % de las revocaciones estuvo vinculado a arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que un 30 % se debió a cargos por agresión, violencia o confinamiento ilegal.
El resto de los casos incluyó delitos como robo, abuso infantil, posesión y distribución de drogas, fraude y malversación de fondos. En el caso de los estudiantes extranjeros, casi 500 perdieron su estatus legal por delitos relacionados con drogas.
Según Fox News, las cifras marcan un aumento drástico respecto a 2024, cuando se revocaron alrededor de 40,000 visas, y se producen tras la orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día de regreso a la Casa Blanca, enfocada en un endurecimiento del proceso de verificación de extranjeros. En agosto de 2025, la administración anunció además la revisión de los 55 millones de extranjeros con visas válidas en Estados Unidos.
Un portavoz del Departamento de Estado aseguró al citado medio que el gobierno mantendrá una política de “verificación continua” mediante un nuevo centro especializado, con el objetivo de identificar a personas que representen un riesgo para la seguridad pública o nacional.
Como parte de esta ofensiva migratoria, Washington también ha reforzado los requisitos para obtener visas, incluyendo la reactivación de la norma de “carga pública”, que permite negar permisos a solicitantes considerados propensos a depender de ayudas estatales, evaluando factores como salud, edad, dominio del inglés y solvencia económica.
Preguntas frecuentes sobre la revocación de visas en Estados Unidos bajo la administración Trump
¿Cuántas visas revocó la administración Trump en 2025 y por qué razones?
La administración del presidente Donald Trump revocó más de 100,000 visas en 2025. Las razones principales incluyeron la permanencia más allá del tiempo permitido, actividades criminales y riesgos para la seguridad pública o nacional. Las visas revocadas abarcaron categorías como turismo, negocios y estudios, y en muchos casos, se debieron a delitos como conducir bajo los efectos del alcohol, agresión, robo y delitos relacionados con drogas.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Trump para reforzar el control migratorio y la seguridad nacional?
El gobierno de Trump ha implementado una política de “verificación continua” mediante un nuevo centro especializado, revisando más de 55 millones de visas para detectar cualquier irregularidad. Se han reforzado los requisitos para obtener visas y se ha reactivado la norma de “carga pública”. Además, la administración ha priorizado el intercambio de datos entre agencias y ha intensificado las investigaciones sobre fraude y actividades delictivas.
¿Cómo afecta la revocación de visas a estudiantes internacionales y trabajadores especializados?
Cerca de 8,000 visas de estudiantes y 2,500 visas de trabajadores especializados fueron revocadas en 2025. Los estudiantes extranjeros perdieron su estatus principalmente por delitos relacionados con drogas, mientras que la mitad de las revocaciones de trabajadores especializados fueron por arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol. La administración ha enfocado su vigilancia en actividades delictivas y potenciales amenazas a la seguridad nacional.
¿Qué implica la política de “carga pública” reactivada por la administración Trump?
La política de “carga pública” permite negar permisos de visa a solicitantes considerados propensos a depender de ayudas estatales. Se evalúan factores como salud, edad, dominio del inglés y solvencia económica. Esta medida es parte del enfoque más restrictivo de la administración Trump para reducir la inmigración y asegurar que los inmigrantes sean autosuficientes y no representen una carga para el estado.
