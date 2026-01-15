Un aspirante a gobernador de Florida propone implantar "el impuesto al pecado": ¿En qué consiste?

Vídeos relacionados:

James Fishback, aspirante republicano a la gobernación de Florida, ha lanzado una propuesta explosiva en medio de su campaña: un impuesto del 50% sobre las ganancias de los creadores de contenido en OnlyFans.

En una entrevista con el pódcast conservador NXR Studios, el político afirmó:

“Como gobernador de Florida, en mi primer año impulsaré el primer impuesto de su tipo: un impuesto al pecado a OnlyFans del 50% de las ganancias”.

Fishback justifica la medida bajo el concepto clásico del “sin tax” o “impuesto al pecado”, utilizado históricamente para gravar productos como el tabaco o el alcohol, con el objetivo de desalentar comportamientos considerados perjudiciales para la sociedad.

En este caso, el “pecado” es el contenido para adultos en línea.

“Es un pecado, número uno. Pero el propósito de un impuesto al pecado en economía es desincentivar y desalentar un comportamiento”, explicó.

Un uso polémico de los fondos: Salud mental masculina y embarazos en crisis

Según el candidato, los ingresos generados por este impuesto, que estima en más de 200 millones de dólares, serían destinados a financiar programas educativos, centros para embarazos en crisis y la creación de una figura inédita: un “zar de salud mental” enfocado en hombres.

Fishback considera que el auge de plataformas como OnlyFans representa una amenaza moral y cultural que debe enfrentarse desde el poder del Estado.

Y no ha dudado en señalar con nombre y apellido a algunas de las mujeres que participan en dicha economía.

Miami: Epicentro del conflicto

La propuesta tiene un blanco claro: el sur de Florida, y especialmente Miami, ciudad que se ha consolidado como la capital estadounidense de OnlyFans.

Según datos de Madhouse Labs, la ciudad supera incluso a Las Vegas en densidad de creadores por número de habitantes.

En este contexto, el contenido digital para adultos no es simplemente entretenimiento: es actividad económica directa, fuente de sustento familiar y motor de una economía informal que crece fuera de los cauces tradicionales.

Enfrentamiento con Sophie Rain: “Paga o deja OnlyFans”

Fishback no tardó en escalar el conflicto en redes sociales.

En la plataforma X, lanzó un mensaje directo a la modelo Sophie Rain (conocida como SophieRaiin en OnlyFans):

“Hola, @SophieRaiin. Paga o deja OnlyFans. Como gobernador de Florida, no voy a permitir que una generación de mujeres jóvenes, inteligentes y capaces venda su cuerpo en línea”.

La creadora respondió con ironía: “Suena como que te suscribiste y te dio remordimiento después de gastarte tu salario anual en una chica de OnlyFans”.

La polémica escaló aún más cuando Fishback insinuó que la modelo debería al Estado 42 millones de dólares:

“Sophie está molesta conmigo porque está a punto de pagarle al estado de Florida $42 millones en impuestos, que yo usaré con orgullo para aumentar el salario de los maestros y mejorar los almuerzos escolares”.

Y remató con otra declaración que reavivó el debate sobre moralismo político: “Me niego a permitir que mujeres jóvenes, inteligentes y capaces como @SophieRaiin sean explotadas por OnlyFans y sus dueños rapaces”.

El impuesto como castigo moral y arma política

Para algunos expertos del sector, la propuesta de Fishback no tiene base técnica ni fiscal, sino que responde a una estrategia populista para ganar notoriedad dentro de los sectores más conservadores del electorado.

Johnny Madden, agente de modelos en Miami, expresó su rechazo de forma clara:

“Es como si yo fuera vegano y decidiera cobrarle impuestos a McDonald's por la carne. Es una locura. No puedes atacar fiscalmente a un grupo simplemente porque no te gusta lo que hacen”.

Madden añade que la mayoría de las creadoras no son millonarias, sino trabajadoras autónomas que apenas logran cubrir el costo de vida en una ciudad como Miami.

Una modelo promedio -explicó- gana entre 80,000 y 90,000 dólares al año antes de impuestos, lo que convierte en insostenible su actividad si el Estado se apropia del 50%.

¿Recaudación o desbandada?

Más allá de la polémica moral, economistas y asesores fiscales advierten sobre una consecuencia inmediata: la fuga de contribuyentes.

Al tratarse de una actividad 100% digital, los creadores podrían simplemente trasladar su residencia fiscal a otro estado más amigable.

“Un impuesto tan agresivo podría terminar recaudando cero”, advierte Madden.

“Los creadores no tienen por qué quedarse en Florida. Harán lo que hacen las empresas: irse”, añadió.

Este posible éxodo económico restaría efectividad práctica a la medida y la convertiría en una bandera simbólica más que en una política realista.

Para algunos analistas, se trata de un capítulo más en la guerra cultural de la derecha estadounidense, con el cuerpo femenino como territorio de disputa.

Conclusión: ¿Propuesta viable o populismo punitivo?

La propuesta del “impuesto al pecado” de James Fishback ha logrado su cometido: generar ruido, dividir opiniones y colocarlo en el centro del debate político en Florida.

Pero mientras unos celebran su cruzada moral, otros advierten que no es más que un populismo punitivo disfrazado de fiscalidad.

Lo cierto es que, de aprobarse, el Estado se convertiría en socio mayoritario de una industria que pretende condenar, cobrando más de lo que retiene la propia plataforma OnlyFans.

Y como suele ocurrir con este tipo de medidas, los más afectados no serían los grandes estudios o inversionistas, sino las creadoras independientes que usan la plataforma como única fuente de ingresos.