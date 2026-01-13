Proponen identificar a los no ciudadanos en las licencias de conducir en Florida

Vídeos relacionados:
Legisladores estatales de Florida impulsan un proyecto de ley que permitiría marcar de manera visible las licencias de conducir de personas que no sean ciudadanas estadounidenses, una iniciativa que ya genera alarma entre comunidades migrantes y expertos legales por su posible impacto discriminatorio.
La propuesta, presentada recientemente en Tallahassee, busca que las licencias incluyan una señal explícita —como las siglas “NS” o “N-C”— para identificar a los conductores no ciudadanos, informó Telemundo 51.
Sus promotores aseguran que la medida facilitaría procesos administrativos y ayudaría a prevenir fraudes electorales, aunque reconocen que el proyecto apenas inicia su recorrido legislativo y enfrenta resistencia.
De aprobarse la ley, la marca afectaría incluso a inmigrantes con estatus legal, incluidos residentes permanentes, personas con visas temporales y solicitantes de asilo o refugio que ya cuentan con licencias válidas.
Abogados de inmigración advierten que la propuesta no distingue entre legalidad migratoria y ciudadanía, lo que podría traducirse en tratos diferenciados en la vida cotidiana.
Una licencia marcada podría convertirse en una señal de alerta durante una parada de tránsito o una interacción rutinaria con la policía, abriendo la puerta a interrogatorios innecesarios, aun cuando la persona cumpla con la ley.
A nivel federal, un tribunal de apelaciones en Washington D.C. frenó en el mes de noviembre una norma impulsada por la administración de Donald Trump que buscaba restringir severamente el acceso de inmigrantes a las licencias de conducir comerciales. La corte concluyó que el gobierno no siguió el procedimiento adecuado y que no logró demostrar cómo la medida mejoraría la seguridad vial.
El fallo fue contundente al desmontar uno de los principales argumentos del endurecimiento migratorio. Datos oficiales mostraron que los inmigrantes representan una fracción mínima de los titulares de licencias comerciales y están involucrados en un porcentaje ínfimo de accidentes fatales, lo que contradice la narrativa de riesgo utilizada para justificar las restricciones.
Florida fue uno de los estados que más presionó para endurecer las reglas federales tras un accidente mortal que involucró a un camionero inmigrante, un caso que se utilizó como símbolo político pese a no representar una tendencia general. Sin embargo, la justicia dejó claro que no se pueden imponer políticas migratorias amplias basadas en casos aislados ni sin respaldo técnico sólido.
