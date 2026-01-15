Piden a la UE dejar de financiar a la dictadura cubana tras pruebas de mercenarios en Ucrania

Vídeos relacionados:

Parlamentarios europeos del grupo Conservadores y Reformistas, junto con la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), denunciaron en una audiencia en Bruselas la presencia de militares del régimen de La Habana en Ucrania y exigieron el fin inmediato del financiamiento de la Unión Europea a la dictadura cubana.

Según informó Martí Noticias, el encuentro fue calificado como “una muestra de unidad europea y latinoamericana contra la injerencia castrocomunista en la guerra de Rusia contra Ucrania”, declaró Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la ARC, quien consideró la sesión “una contundente derrota diplomática para la dictadura”.

Los congresistas estadounidenses Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, así como la senadora estatal por Florida Alexis Calatayud, enviaron mensajes de apoyo en los que cuestionaron el papel de la Unión Europea por mantener asistencia financiera a La Habana a pesar de las evidencias de su participación militar en conflictos internacionales.

“Desde que Fidel Castro secuestró el poder en 1959, la dictadura ha enviado mercenarios y fuerzas al servicio de Moscú”, expresó Giménez.

“Desde Argelia a Siria, de Etiopía a Angola, y ahora en Venezuela y Ucrania, las tropas cubanas han respaldado cada aventura militar rusa. ¿Por qué la Unión Europea sigue financiando a la dictadura intervencionista cubana?”, cuestionó.

Díaz-Balart, por su parte, agradeció a sus colegas europeos por tomar medidas contra la influencia de lo que denominó “narcodictaduras” en el hemisferio, advirtiendo que estas representan una amenaza tanto para la seguridad nacional de Estados Unidos como para la de Europa.

El legislador republicano denunció además la presencia de “cientos de mercenarios cubanos en Europa, matando a ucranianos en apoyo a Putin”, y criticó a los aliados que “siguen otorgando concesiones, créditos y legitimidad” al régimen de La Habana.

La senadora Calatayud calificó al gobierno cubano como “principal aliado de Moscú en su guerra genocida contra Ucrania”.

“Las tropas cubanas están en Venezuela, Ucrania y Bielorrusia, implementando las políticas expansionistas de Rusia. ¿Cómo la Unión Europea puede seguir financiando a un régimen que brutaliza a su propio pueblo?”, preguntó.

Las denuncias coincidieron con las declaraciones de Oleg Ivashchenko, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, quien a finales de diciembre señaló a Cuba como una de las principales fuentes de reclutamiento de mercenarios por parte de Rusia.

“Rusia continúa involucrando sistemáticamente a ciudadanos extranjeros en la guerra contra Ucrania. Solo en diciembre se identificaron más de 150 extranjeros de 25 países en el ejército ruso, y otros 200 se preparan para unirse a sus filas”, afirmó Ivashchenko.

La isla figura junto a Bielorrusia, Tayikistán, Uzbekistán, Kenia y China como uno de los mayores proveedores de combatientes para Moscú.

Fuentes de inteligencia ucranianas estiman que entre 1.000 y 20.000 cubanos habrían sido reclutados por las fuerzas rusas desde mediados de 2023.