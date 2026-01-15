Cuba vive entre apagones y propaganda: Pronostican el día más oscuro del año

Vídeos relacionados:
El sistema eléctrico cubano atraviesa una de sus peores jornadas del año, con apagones generalizados y un déficit que supera los 1900 megavatios (MW), según reconoció la propia Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en su nota informativa de este 15 de enero de 2026.
“En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas y se mantiene la afectación hasta el momento”, admitió la empresa estatal, que confirmó que la máxima afectación por déficit de capacidad fue de 1770 MW a las 6:40 de la tarde del lunes.
La entidad explicó que la disponibilidad actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es de apenas 1300 MW, frente a una demanda de 2150 MW, lo que deja un déficit de 837 MW desde las primeras horas de la mañana.
En el horario pico, previsto para la noche, el déficit podría alcanzar los 1945 MW, lo que convertiría este jueves en uno de los días con mayores afectaciones eléctricas del 2026.
La Habana: 11 horas sin electricidad
En la capital, los apagones se extendieron durante casi 12 horas consecutivas. De acuerdo con reportes de la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH), el servicio se afectó durante 11 horas y 56 minutos, con un máximo de 277 MW fuera de servicio a las 6:40 p.m.
La electricidad fue restablecida poco después de las 10:00 de la noche, aunque la propia empresa reconoció que no se cumplió con la programación informada y que fue necesario desconectar “100 MW de emergencia”.
Parques solares sin impacto real
Pese al discurso oficial sobre el avance de las energías renovables, la UNE informó que los 37 nuevos parques solares fotovoltaicos solo aportaron 2872 MWh durante la jornada, con una potencia máxima de 563 MW en el horario diurno. Esa cifra resulta insuficiente frente a la demanda nacional, que supera los 3000 MW en las horas pico.
Entre las principales causas del colapso eléctrico se encuentran averías en la unidad 5 de la CTE Mariel, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo, además de mantenimientos programados en plantas de Santa Cruz del Norte y Cienfuegos.
La UNE también reconoció que más de 1100 MW permanecen fuera de servicio por falta de combustible y lubricantes, una situación que afecta a 102 centrales de generación distribuida y a las patanas de Melones y Regla. En total, 169 MW están detenidos por falta de lubricante, un problema recurrente en las últimas semanas.
Mientras el régimen insiste en destacar la “apuesta por las energías limpias”, la realidad del país sigue marcada por apagones prolongados, electrodomésticos dañados y una población agotada. Sin nuevas inversiones, con las termoeléctricas colapsadas y sin petróleo venezolano, los cubanos parecen condenados a seguir viviendo entre apagones y propaganda.
