Vladimir Putin reafirma el apoyo de Rusia al régimen cubano

El presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a cerrar filas con el Gobierno cubano en un momento de alta tensión internacional y creciente incertidumbre para la isla.

Desde el Kremlin, el mandatario aseguró que Moscú se solidariza con Cuba en su determinación de defender su soberanía e independencia, un mensaje que llega cuando los discursos oficiales desde La Habana y Washington han escalado a un alto nivel de confrontación.

Durante la ceremonia de presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores, Putin afirmó que Rusia ha brindado y seguirá brindando asistencia a sus “amigos cubanos”, subrayando que las relaciones entre ambos países son “verdaderamente sólidas y amistosas”, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Al dirigirse al nuevo embajador cubano en Moscú, Enrique Orta González, el jefe del Kremlin sostuvo que la alianza ruso-cubana ha demostrado su valía a lo largo del tiempo y descansa en la “sincera simpatía mutua” entre ambos pueblos.

El respaldo no se limita al plano político. Putin señaló que ambos gobiernos están implementando proyectos conjuntos en sectores clave como la energía, la metalurgia, la infraestructura de transporte y la medicina, además de ampliar los intercambios culturales y humanitarios, un discurso que el régimen cubano suele presentar como una tabla de salvación en medio de la profunda crisis económica que golpea a la población.

En la misma línea, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, expresó la “preocupación” de Moscú por el aumento de las tensiones y la retórica beligerante hacia Cuba. La diplomática rechazó lo que calificó como lenguaje de chantaje y amenazas contra la isla, al que consideró inaceptable, de acuerdo con EFE.

El mensaje fue reforzado por el canal Russia Today RT, que también citó a Putin destacando que Rusia “siempre ha brindado y sigue brindando asistencia” a Cuba, recordando el largo historial de cooperación entre Moscú y La Habana.

Según esa fuente, el mandatario ruso volvió a poner énfasis en la cooperación económica y en los proyectos que considera vitales para la economía cubana.

Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso de la administración de Donald Trump hacia Cuba, tras la operación en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

En medio de ese escenario, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha reiterado que no existen conversaciones políticas con Washington y ha respondido a las amenazas asegurando que Cuba está dispuesta a defenderse “hasta la última gota de sangre”.