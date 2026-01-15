Venezolanos en EE. UU. temen ser deportados tras la captura de Maduro: “No hay país al que volver”

Vídeos relacionados:
Aunque la captura de Nicolás Maduro fue recibida con alegría por muchos venezolanos en Estados Unidos, el miedo persiste entre quienes tienen un estatus migratorio incierto y temen ser deportados a un país que, aseguran, sigue siendo demasiado peligroso para vivir.
Según un reportaje de NBC News, varios migrantes y solicitantes de asilo afirman que, pese a la caída del mandatario, el régimen chavista continúa en el poder y la situación en Venezuela sigue siendo inestable y hostil hacia los opositores.
“Es algo extremo y peligroso para quienes estamos fuera, porque somos objetivos del régimen y de los grupos armados”, dijo Jhovanny, un solicitante de asilo de 44 años residente en Chicago que pidió no revelar su apellido por miedo a represalias y a poner en riesgo su caso migratorio en Estados Unidos.
Jhovanny huyó de Venezuela tras denunciar persecución política y fue beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, teme perder esa protección después de que el presidente Donald Trump avanzara en su plan de revocar el beneficio para miles de venezolanos y ciudadanos de otros países.
La medida, que enfrenta demandas judiciales, permitiría al Gobierno ordenar la salida de quienes actualmente están amparados por el TPS.
En paralelo, Washington ha intensificado los arrestos y deportaciones de inmigrantes en todo el país.
El miedo también alcanza a familias jóvenes como la de John Rivas, de 24 años, y su esposa, Elimar Rodríguez, de 22, quienes llegaron a Los Ángeles en 2024 con sus dos hijos pequeños.
Ambos esperan una respuesta sobre sus solicitudes de TPS, pero aseguran que la incertidumbre crece con las nuevas restricciones migratorias.
Rivas trabaja como conductor de servicios de transporte y Rodríguez dejó su empleo como limpiadora para cuidar a sus hijos.
“Quiero estar aquí más que en mi país”, dijo Rivas. “No veo cómo sea posible volver allá ahora mismo”.
Rodríguez relató que en Venezuela apenas ganaban 20 dólares al mes y que el precio de dos libras de carne llegaba a 13 dólares. “La vida se hizo imposible”, contó.
Incluso las remesas de Estados Unidos se pierden casi por completo debido al colapso del sistema bancario.
“Si envío 500 dólares, mi madre solo recibe 100 al mes porque no hay dinero en los bancos”, agregó Rivas.
En Chicago, Renny Milano, solicitante de asilo y activista de la organización Manos Entrelazadas South Side Alliance, advirtió que la captura de Maduro no significa el fin del peligro.
“Con Maduro preso, lo que viene es una crisis más aguda, porque los que tienen poder en Venezuela están peleando entre ellos”, afirmó.
Milano dijo que el miedo entre los venezolanos no ha disminuido. “Toda esa lucha la termina pagando el pueblo”, lamentó.
