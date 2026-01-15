Envíos23: La tienda que permite mandar productos a Cuba sin mínimo de compra ni peso

La agencia Envíos23 se ha consolidado como una de las alternativas más prácticas y flexibles para mandar artículos a Cuba desde el exterior, al permitir envíos sin mínimo de compra ni peso.

A diferencia de otras plataformas que exigen montos elevados, pedidos grandes o mínimos de compra, Envíos23 permite a los usuarios enviar desde productos pequeños y económicos hasta equipos de mayor tamaño o valor, según sus necesidades y posibilidades.

Por ejemplo, se pueden mandar artículos cotidianos como un desodorante Suave Antiperspirant, que cuesta apenas $1.98 con un envío de $0.90, o unas vitaminas B12 Nature’s Bounty por $7.51, con transporte de $3.49.

También se pueden incluir productos de uso más específico, como un repelente OFF! Sportsmen por $7.46, con envío de $4.36, o incluso artículos de mayor valor, como un teléfono Samsung Galaxy A26 5G por $134, con un envío aéreo de $66.27.

Y para quienes buscan realizar compras más grandes, la plataforma también permite enviar equipos de alto valor, como una planta eléctrica portátil EcoFlow DELTA 2 Max, que cuesta $799, con un costo de transporte aéreo de $430.44.

Si bien los ejemplos mostrados aplican a envíos hacia la capital, Envíos.23 ajusta cada tarifa de forma personalizada, en función del peso, la categoría del artículo y la logística necesaria para su transporte. Así, cada cliente paga exactamente por su envío, con total transparencia.

Con esta política, Envíos23 se presenta como una opción accesible y transparente para quienes buscan apoyar a familiares o amigos en Cuba, sin complicaciones ni gastos innecesarios.

¿Qué es Envíos23?

Envíos23 es una plataforma internacional creada por Supermarket23, una marca reconocida entre los cubanos por su servicio confiable de entregas en la isla. Su objetivo es conectar a las familias cubanas con el comercio global, permitiendo comprar directamente en tiendas internacionales y enviar los productos a Cuba sin intermediarios ni trámites complejos.

La tienda ofrece acceso a millones de productos de proveedores internacionales en diversas categorías: Tecnología y electrónica, Moda y calzado, Hogar y electrodomésticos, Salud y bienestar, Ferretería, herramientas, entre otros.

Un servicio respaldado por Supermarket23

Una de las principales fortalezas de Envíos23 es que cuenta con la experiencia y el respaldo logístico de Supermarket23, empresa con años de trayectoria en el envío de alimentos, artículos de aseo y electrodomésticos a Cuba.

El usuario solo debe elegir qué comprar, y Envíos23 se encarga de todo el proceso: recepción, manejo logístico, transporte internacional y entrega final en Cuba.

Este modelo simplifica la experiencia de compra, ofreciendo un sistema confiable, transparente y adaptado a las necesidades del cliente.

Modalidades de envío y tiempos de entrega

Envíos23 ofrece tres modalidades de transporte desde su almacén en Miami:

Envío Express: Ideal para entregas priorizadas. Las entregas en La Habana tienen un tiempo estimado de 2 a 4 días naturales, incluyendo fines de semana. En otras provincias, los envíos llegan en 5 a 10 días naturales, también con fines de semana incluidos.

Envío aéreo: Ideal para productos urgentes o de poco peso, con plazos estimados entre 4 y 7 días hábiles para La Habana, y entre 7 y 15 días para el resto de las provincias.

Envío marítimo: Recomendado para cargas más voluminosas o productos no urgentes, con un tiempo estimado entre 21 y 30 días naturales.

En ambos casos, los destinatarios en Cuba no deben pagar cargos adicionales, y la entrega puede ser directamente en el domicilio o, en algunos casos, en la aduana según el tipo de producto.

Captura / Envíos23

Variedad de productos y restricciones

La plataforma permite enviar una gran variedad de artículos, desde los más básicos hasta los más especializados. Sin embargo, se recomienda revisar las normas aduanales cubanas antes de realizar una compra.

No está permitido enviar productos frescos o refrigerados, artículos de uso comercial o industrial, ni armamento o equipos de comunicación restringidos.

El puente entre tus compras internacionales y Cuba

Con más de 150 millones de referencias disponibles, Envíos23 amplía el ecosistema de servicios de Supermarket23 y abre una nueva puerta al comercio internacional para las familias cubanas.

Los clientes pueden ahora elegir libremente qué enviar, sin mínimos de compra, con variedad, rapidez y la confianza de una empresa con experiencia en el mercado cubano.

Envíos23 se ha convertido en el puente directo entre tus compras internacionales y tus seres queridos en Cuba.