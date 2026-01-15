José Daniel Ferrer: "EE.UU. va a ser también nuestro mejor aliado en el proceso de reconstrucción"

Vídeos relacionados:

El opositor cubano José Daniel Ferrer afirmó que el diálogo con representantes de Estados Unidos fueron "muy fructíferas", y aseguró que Washington no solo muestra solidaridad con el pueblo cubano, sino que también podría convertirse en un aliado clave en la reconstrucción del país cuando haya un cambio.

En un mensaje publicado en X, Ferrer señaló que las recientes conversaciones con Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, han abierto una nueva perspectiva de colaboración futura.

"Estamos seguros de que además de la solidaridad actual, Estados Unidos va a ser también nuestro mejor aliado en el proceso de reconstrucción de nuestra patria", escribió, destacando la importancia de construir puentes hacia un futuro distinto para Cuba.

Un llamado a la acción pacífica

Las declaraciones de Ferrer se producen en un contexto político particularmente tenso y significativo.

Este jueves, el opositor insistió en que los cubanos deben aprovechar las condiciones actuales para impulsar un cambio en su país, desvincularse de las estructuras del régimen y protagonizar un movimiento amplio por la libertad y la democracia.

En un mensaje, exhortó a la población a romper lazos con organizaciones estatales y a unirse a grupos prodemocráticos de forma pública o discretamente.

"Deben crear perfiles con seudónimos en las redes sociales, y publicar su verdadero sentir y denunciar todos las injusticias y los muchos y graves problemas que afectan a los cubanos", pidió.

"Deben sumase a las exigencias de liberación de los presos políticos, los que se encuentran en condiciones deben poner grafitis con mensajes a favor de la libertad, es algo fácil de hacer y tiene un gran impacto...", agregó.

Para Ferrer, la actual situación no solo demanda denuncias y declaraciones, sino actos concretos de la ciudadanía que reflejen un compromiso real con la libertad, la democracia y el bienestar.

Solidaridad internacional y reconstrucción

Aunque la publicación de Ferrer es concisa, la alusión a una "conversación fructífera" con el diplomático aporta una señal política relevante: un reconocimiento de que la sociedad civil cubana en el exilio y las autoridades de Estados Unidos han dialogado sobre el futuro de Cuba y el papel que el país norteamericano puede tener en su proceso de transición.

Durante 2025, el jefe de la Misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ha mantenido un perfil activo, visitando a artistas y representantes de la sociedad civil, y reafirmando el compromiso de apoyo a libertades fundamentales y a la libertad de expresión, pese a la vigilancia de agentes de seguridad cubanos.

Además, Washington proporcionó ayuda humanitaria a través de la Iglesia católica para aliviar las condiciones de familias afectadas por la crisis, subrayando que esa asistencia busca aliviar el sufrimiento de la población en un contexto de deterioro acelerado de las condiciones de vida.

Un aliado estratégico en tiempos de tensiones

Las palabras de Ferrer llegan en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y La Habana, marcado por contactos diplomáticos iniciales tras una operación militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

En ese contexto, Ferrer ha expresado abiertamente que considera a Estados Unidos como socio indispensable para alcanzar un futuro libre y próspero para Cuba, y no como un enemigo, desmarcándose de la narrativa oficial que históricamente presenta a Washington como adversario.

El lunes, en un mensaje a Díaz-Canel, expresó: "Si continúan oprimiendo y reprimiendo al pueblo, serán Ustedes los responsables de lo que suceda. Un pueblo esclavizado desea que alguien le salve, y si es Estados Unidos quien lo hace, la inmensa mayoría de los cubanos lo va a agradecer. (...) Ustedes son muy abusadores con el pueblo desarmado, pero demasiado cobardes para enfrentar a Estados Unidos".

La idea de que Estados Unidos pueda jugar un papel central en la reconstrucción de Cuba tras décadas de crisis económica y de derechos ha sido recogida por sectores de la oposición cubana y del exilio, como un elemento clave para una transición que incluya apoyo internacional y cooperación para superar la pobreza, la falta de libertades y las fallas estructurales que afectan al país.

El papel de Ferrer en la oposición cubana

José Daniel Ferrer es el fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ha sido una figura prominente en la lucha prodemocrática de la isla durante años, enfrentando detenciones, prisión y persecución.

Su actual estrategia política combina llamados al cambio interno con la búsqueda de apoyo internacional para ampliar la presión política y moral sobre el régimen.

Su llamada a considerar a Estados Unidos como un aliado estratégico en la reconstrucción de Cuba representa un paso más en su visión de una transición que incluya la cooperación de actores externos comprometidos con la democracia y los derechos humanos.

En ese sentido, Ferrer ha insistido en que la liberación del pueblo cubano pasa por una combinación de acciones internas, organización ciudadana y relaciones internacionales que favorezcan la apertura política.