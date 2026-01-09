Sube el valor del dólar y del euro en la venta informal en Cuba

Cubanos frente a una tienda en La Habana y dólares (Imagen de referencia)

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este 9 de enero con dos novedades importantes: sube el precio del dólar y del euro.

En las últimas horas, el dólar subió a 453 CUP en la cotización informal en Cuba, según refleja la tasa publicada por el medio independiente elTOQUE. La cifra supone un aumento de dos pesos en relación con su valor de la jornada precedente.

El incremento confirma la tendencia alcista iniciada tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un suceso que ha generado tensión política e inestabilidad económica en toda la región, y que ha repercutido directamente en la cotización de las divisas en la isla.

En el caso del euro, la moneda europea sube de golpe cinco pesos y se sitúa en los 495 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, retrocede bruscamente y cae a los 400 CUP, lo que significa ocho pesos menos que su precio promedio de venta del jueves.

Con la cotización del mercado informal de este viernes, el peso cubano se hunde un poco más frente a las divisas, en un inicio de año marcado por la incertidumbre y la pérdida de poder adquisitivo en la isla.

El incremento del valor de dólares y euros refleja la creciente desconfianza en el peso cubano (CUP) y la búsqueda de refugio en monedas fuertes por parte de los ciudadanos, ante la incertidumbre económica y política que se cierne sobre el país..

Tasa de cambio hoy 09/01/2026 - 7:19 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 453 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 495 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 9 de enero:

1 USD = 453 CUP.

5 USD = 2,265 CUP.

10 USD = 4,530 CUP.

20 USD = 9,060 CUP.

50 USD = 22,650 CUP.

100 USD = 45,300 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 495 CUP.

5 EUR = 2,475 CUP.

10 EUR = 4,950 CUP.

20 EUR = 9,900 CUP.

50 EUR = 24,750 CUP.

100 EUR = 49,500 CUP.