Nueva subida del dólar en mercado informal amplía brecha con tasa oficial del Banco Central de Cuba

El dólar estadounidense (USD) continúa su ascenso en el mercado informal cubano y este domingo llega a 460 pesos cubanos (CUP), su nivel más alto desde principios de diciembre.

El euro (EUR) se mantiene en 500 CUP, mientras la Moneda Libremente Convertible (MLC) conserva su valor en 400 CUP, según el observatorio independiente elTOQUE.

En contraste, el Banco Central de Cuba (BCC) fijó este domingo sus tasas oficiales en 413 CUP por dólar y 480.36 CUP por euro, dejando una diferencia de 47 pesos en el caso del dólar y de 20 en el del euro entre las tasas oficiales y las del mercado informal.

Tasa de cambio informal en Cuba Domingo, 11 Enero, 2026 - 05:54

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 460 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 500 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

Banco Central de Cuba (oficial):

1 USD = 413 CUP (+2)

1 EUR = 480.36 CUP

La distancia entre ambas cotizaciones refleja la pérdida de eficacia de la llamada “tasa flotante” que el BCC implementó en diciembre como parte de su nueva política cambiaria.

Mientras el BCC mantiene sus tasas inmóviles por segundo día consecutivo, el mercado informal sigue moviéndose, lo que amplía la brecha entre la cotización oficial y la real.

Hoy, el dólar vale 47 pesos más en la calle que en el Banco Central, una diferencia que evidencia el fracaso de la flotación controlada para reflejar el verdadero comportamiento del mercado cubano.

“El Banco Central intenta reflejar una flotación controlada, pero el mercado real flota solo”, comentó un economista independiente desde La Habana. “La diferencia de casi 50 pesos por dólar no es un error técnico, sino el resultado de una economía desconectada de la realidad”.

Con el dólar en 460 y el euro consolidado en 500 CUP, la moneda nacional inicia una nueva semana más débil y con menor credibilidad, mientras la calle sigue marcando el valor real del dinero en Cuba.