Subidón del dólar en Cuba en medio de expectativas por las últimas palabras de Trump sobre la isla

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este 12 de enero con una novedad: el dólar sube de precio por cuarto día consecutivo.

En las últimas horas, la moneda estadounidense subió a 465 CUP en la cotización informal de la isla, según refleja la tasa publicada por el medio independiente elTOQUE. La cifra supone un aumento de cinco pesos en relación con su valor de la jornada precedente.

El incremento confirma la tendencia alcista de las divisas en la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero, un suceso que ha generado tensión política e inestabilidad económica en toda la región.

El aumento tiene lugar, además, en medio de las advertencias crecientes de Donald Trump sobre Cuba y su búsqueda de un "trato" con el régimen, según dio a conocer en la noche de este mismo domingo el mandatario.

Evolución de la tasa de cambio

En los últimos días el presidente estadounidense ha insistido en varias oportunidades que Cuba está abocada al "fracaso" sin Venezuela, y que debe tomar la evolución de los acontecimientos como una advertencia.

En el caso del euro, la moneda europea se mantiene tasada en Cuba este lunes en 500 CUP, precio al que arribó el sábado.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, permanece estable en 400 CUP desde el viernes.

Con la cotización del mercado informal de este 12 de enero, el peso cubano se hunde un poco más frente al dólar, en un inicio de año marcado por la incertidumbre política, económica y la ya habitual pérdida de poder adquisitivo en la isla.

El incremento del valor del dólar refleja la creciente desconfianza en el peso cubano (CUP) y la búsqueda, por parte de los ciudadanos, de refugio en monedas fuertes ante la incertidumbre económica y política que se cierne sobre el país.

Tasa de cambio hoy 12/01/2026 - 6:56 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 465 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 500 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 12 de enero:

1 USD = 465 CUP.

5 USD = 2,325 CUP.

10 USD = 4 650 CUP.

20 USD = 9,300 CUP.

50 USD = 23,250 CUP.

100 USD = 46,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 500 CUP.

5 EUR = 2,500 CUP.

10 EUR = 5,000 CUP.

20 EUR = 10,000 CUP.

50 EUR = 25,000 CUP.

100 EUR = 50,000 CUP.