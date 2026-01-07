Así evoluciona el mercado informal: Sube precio del dólar y del euro en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este 7 de enero con dos novedades: sube el precio del dólar y del euro.

Por cuarto día consecutivo, la moneda estadounidense afianza su tendencia al alza.

En las últimas horas, el dólar subió a 450 CUP en la cotización informal en Cuba, según refleja la tasa publicada por el medio independiente elTOQUE. La cifra supone dos pesos más que su valor en la jornada precedente.

El incremento confirma la tendencia alcista iniciada tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un suceso que ha generado tensión política e inestabilidad económica en toda la región, y que ha repercutido directamente en la cotización de las divisas en la isla.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso del euro, la moneda europea sube de golpe cinco pesos y se sitúa en los 490 CUP.

Con la cotización del mercado informal de este miércoles, el peso cubano se hunde un poco más frente a las divisas, en un inicio de año marcado por la incertidumbre y la pérdida de poder adquisitivo.

El incremento del valor de dólares y euros refleja la creciente desconfianza en el peso cubano (CUP) y la búsqueda de refugio en monedas fuertes por parte de los ciudadanos, ante la incertidumbre económica y política.

En redes sociales, varios usuarios han vinculado el repunte del billete verde con el nerviosismo regional tras los sucesos en Caracas y la posibilidad de un reajuste en las relaciones bilaterales entre La Habana y su aliado energético, uno de los principales suministradores de petróleo del régimen.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, permanece estable, tasada en 400 CUP.

Tasa de cambio hoy 07/01/2026 - 6:45 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 7 de enero:

1 USD = 450 CUP.

5 USD = 2,250 CUP.

10 USD = 4,500 CUP.

20 USD = 9,000 CUP.

50 USD = 22,500 CUP.

100 USD = 45,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 490 CUP.

5 EUR = 2,450 CUP.

10 EUR = 4,900 CUP.

20 EUR = 9,800 CUP.

50 EUR = 24,500 CUP.

100 EUR = 49,000 CUP.

200 EUR = 98,000 CUP.