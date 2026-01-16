Interferir en un operativo de ICE puede costarte la cárcel: Advierten sobre castigos severos

Vídeos relacionados:
En medio de protestas contra ICE que se han extendido por Estados Unidos, abogados y expertos legales están alertando que interferir físicamente en un arresto o obstruir una operación migratoria —aunque sea con la intención de ayudar o manifestarse de forma pacífica— puede derivar en cargos criminales, multas y tiempo en prisión, con consecuencias especialmente delicadas para quienes no son ciudadanos estadounidenses.
El tema cobra relevancia mientras aumenta la tensión en las calles por la forma en que agentes federales realizan detenciones y usan la fuerza, un clima que se agravó tras hechos recientes como el caso de Minneapolis, donde una mujer murió por disparos de un agente de ICE durante un operativo migratorio, episodio que desató indignación y nuevas movilizaciones, según reportes locales.
Un reportaje de Univision subraya que grabar a los agentes en espacios públicos es un derecho (siempre que no se interfiera), pero advierte que intentar impedir un arresto, acercarse demasiado, tocar a un oficial, empujar, bloquear el paso o cualquier acción que pueda interpretarse como obstrucción, puede escalar la situación y terminar en una detención.
Un abogado penalista consultado en la nota explicó que, en Texas, una interferencia puede encuadrar como delito menor con sanciones de hasta 180 días en la cárcel del condado y multas de hasta 2,000 dólares, aunque dependerá de las circunstancias del caso.
A nivel federal, resistir u obstaculizar a un agente puede encajar en figuras como 18 U.S.C. § 111 (agredir, resistir u obstaculizar a ciertos funcionarios), que contempla penas que varían según la gravedad (por ejemplo, “simple assault” puede conllevar hasta un año, y aumenta si hay contacto físico o mayor peligrosidad).
Ayudar a evadir a ICE: el riesgo se multiplica
El segmento advierte que los castigos pueden ser “severos” para quienes sean acusados de ayudar a otra persona a evitar a ICE, por ejemplo transportándola, escondiéndola o proporcionándole documentos falsos.
El reportaje menciona sanciones que pueden llegar a multas de hasta 250,000 dólares y hasta 10 años de prisión, en línea con el marco federal sobre transporte/ocultamiento/encubrimiento de personas sin estatus migratorio.
El abogado citado añade un punto clave: quien interviene “no sabe el historial” de la persona detenida —si es fugitiva o qué antecedentes tiene—, y que por eso “es un riesgo muy grande” intentar sacarla de un arresto.
Los especialistas consultados recomiendan que la forma más segura de actuar es mantener la distancia, obedecer órdenes legales y no hacer nada que pueda interpretarse como obstrucción a la justicia, incluso si se está protestando o documentando el operativo.
