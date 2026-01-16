Cubano, detenido por ICE en Nueva York, será deportado a un tercer país tras decisión judicial

Vídeos relacionados:
La historia de Alcibiades “Alex” Lázaro Ramírez González dio el martes un giro aún más doloroso. Un juez de inmigración ordenó su deportación a Ecuador, un país con el que no tiene ningún vínculo, una decisión que no solo lo arranca del lugar donde construyó su vida en Estados Unidos, sino que también lo separa de su esposo, detenido en otro proceso migratorio paralelo.
Ramírez González, de origen cubano y trabajador del hospital universitario SUNY Upstate en Syracuse, fue arrestado por agentes del ICE en octubre pasado cuando acudía, junto a su pareja, a una cita migratoria rutinaria. Desde entonces permanece detenido en el centro de Batavia, mientras su esposo, Yannier “Yan” Vázquez Hidalgo, se encuentra recluido en el mismo complejo, pero en áreas separadas, viéndose apenas a través de un vidrio o de manera fugaz en los pasillos, según relataron familiares al medio Local SYR.
La medida ha causado desconcierto entre familiares, sindicatos y activistas, que se preguntan por qué enviarlo a un país donde no tiene familia, residencia ni historial alguno. “No sabemos por qué el juez eligió Ecuador”, reconoció Ali Cottrell, presidenta del sindicato que representa a trabajadores del hospital, citada por syracuse.com, al tiempo que cuestionó el sentido humano de la decisión.
Alex llegó a Estados Unidos huyendo de la homofobia y la persecución en Cuba. En Syracuse encontró algo que muchos cubanos en la isla solo pueden imaginar: estabilidad, trabajo, una casa propia y la posibilidad de formar una familia sin esconderse.
Trabajaba como supervisor del departamento de servicios ambientales del hospital y era descrito por compañeros y dirigentes sindicales como un empleado ejemplar, cumplidor y respetado en la comunidad.
Su primo, Jesús Manuel Gorra, contó a Local SYR que cada visita al centro de detención se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional. “Tenemos que levantarle el ánimo y decirle que no pierda la esperanza”, dijo. La preocupación crece no solo por la deportación en sí, sino por el impacto psicológico de enviarlo solo a un país extraño, mientras su esposo sigue detenido a la espera de una audiencia fijada para el 22 de enero.
De acuerdo con syracuse.com, ambos hombres habían solicitado asilo en Estados Unidos y superado evaluaciones migratorias que reconocían una amenaza creíble contra sus vidas si regresaban a Cuba por su orientación sexual. Aun así, el proceso terminó separándolos y colocándolos en un limbo legal que ahora amenaza con romper definitivamente su vida en común.
Organizaciones sindicales y activistas locales han denunciado el caso como un ejemplo extremo de la dureza de las actuales políticas migratorias.
Preguntas frecuentes sobre la detención y posible deportación de la pareja cubana en EE. UU.
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué fue ordenada la deportación de Alcibiades Lázaro Ramírez González a Ecuador?
La deportación de Alcibiades Lázaro Ramírez González a Ecuador fue ordenada por un juez de inmigración sin que él tenga vínculos con ese país. Esta decisión ha generado consternación entre familiares y activistas, quienes cuestionan la lógica de enviarlo a un lugar donde no tiene ningún tipo de soporte familiar o comunitario.
¿Qué impacto tiene la separación de Alcibiades y su esposo Yannier en su vida personal y emocional?
La separación de Alcibiades y su esposo Yannier tiene un impacto emocional significativo, ya que ambos enfrentan procesos migratorios separados y viven en áreas distintas del centro de detención. Esto les ha obligado a una comunicación limitada, afectando su bienestar emocional y causando angustia tanto a ellos como a sus familias.
¿Por qué fueron detenidos Alcibiades y Yannier por ICE?
Alcibiades y Yannier fueron detenidos por ICE durante una cita migratoria rutinaria. Esta detención inesperada ocurrió a pesar de que ambos habían solicitado asilo y superado evaluaciones migratorias que reconocían una amenaza creíble contra sus vidas si regresaban a Cuba debido a su orientación sexual.
¿Qué acciones están tomando sindicatos y activistas en apoyo a Alcibiades y Yannier?
Sindicatos y activistas han organizado vigilias, protestas y campañas de apoyo para exigir la liberación de Alcibiades y Yannier. Estas acciones incluyen la venta de camisetas con mensajes de apoyo y la recolección de cartas de recomendación, buscando presionar al gobierno para que reconsidere su detención y posible deportación.
