Cubano, detenido por ICE en Nueva York, será deportado a un tercer país tras decisión judicial

La historia de Alcibiades “Alex” Lázaro Ramírez González dio el martes un giro aún más doloroso. Un juez de inmigración ordenó su deportación a Ecuador, un país con el que no tiene ningún vínculo, una decisión que no solo lo arranca del lugar donde construyó su vida en Estados Unidos, sino que también lo separa de su esposo, detenido en otro proceso migratorio paralelo.

Ramírez González, de origen cubano y trabajador del hospital universitario SUNY Upstate en Syracuse, fue arrestado por agentes del ICE en octubre pasado cuando acudía, junto a su pareja, a una cita migratoria rutinaria. Desde entonces permanece detenido en el centro de Batavia, mientras su esposo, Yannier “Yan” Vázquez Hidalgo, se encuentra recluido en el mismo complejo, pero en áreas separadas, viéndose apenas a través de un vidrio o de manera fugaz en los pasillos, según relataron familiares al medio Local SYR.

La medida ha causado desconcierto entre familiares, sindicatos y activistas, que se preguntan por qué enviarlo a un país donde no tiene familia, residencia ni historial alguno. “No sabemos por qué el juez eligió Ecuador”, reconoció Ali Cottrell, presidenta del sindicato que representa a trabajadores del hospital, citada por syracuse.com, al tiempo que cuestionó el sentido humano de la decisión.

Alex llegó a Estados Unidos huyendo de la homofobia y la persecución en Cuba. En Syracuse encontró algo que muchos cubanos en la isla solo pueden imaginar: estabilidad, trabajo, una casa propia y la posibilidad de formar una familia sin esconderse.

Trabajaba como supervisor del departamento de servicios ambientales del hospital y era descrito por compañeros y dirigentes sindicales como un empleado ejemplar, cumplidor y respetado en la comunidad.

Su primo, Jesús Manuel Gorra, contó a Local SYR que cada visita al centro de detención se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional. “Tenemos que levantarle el ánimo y decirle que no pierda la esperanza”, dijo. La preocupación crece no solo por la deportación en sí, sino por el impacto psicológico de enviarlo solo a un país extraño, mientras su esposo sigue detenido a la espera de una audiencia fijada para el 22 de enero.

De acuerdo con syracuse.com, ambos hombres habían solicitado asilo en Estados Unidos y superado evaluaciones migratorias que reconocían una amenaza creíble contra sus vidas si regresaban a Cuba por su orientación sexual. Aun así, el proceso terminó separándolos y colocándolos en un limbo legal que ahora amenaza con romper definitivamente su vida en común.

Organizaciones sindicales y activistas locales han denunciado el caso como un ejemplo extremo de la dureza de las actuales políticas migratorias.