Plataforma de mercado apuesta por la salida de Díaz-Canel: Crece la expectativa de un cambio de poder antes de 2027

La plataforma estadounidense de mercados de predicción Kalshi reflejó en las últimas horas un aumento en la probabilidad de que Miguel Díaz-Canel deje el poder antes de 2027.

De acuerdo con una estimación publicada, el mercado “World leaders out before 2027?” muestra para Díaz-Canel precios que equivalen a un “Sí” de 48% y un “No” de 53%, con un volumen negociado de alrededor de 2,7 millones de dólares.

Kalshi es una plataforma regulada en Estados Unidos donde los usuarios compran y venden contratos vinculados a eventos del mundo real; en ese sistema, el precio (en centavos) funciona como una medida de la expectativa colectiva sobre si el evento ocurrirá o no.

Por ello, no se trata de una encuesta ni de una casa de apuestas tradicional, sino de un mercado financiero cuyo indicador cambia con el tiempo y puede verse en un gráfico de evolución.

Dentro de ese mercado internacional, Díaz-Canel estaría acercándose a los líderes con mayor probabilidad estimada de salida del poder, y se menciona como comparación al líder supremo iraní Ali Khamenei y a otros mandatarios incluidos en la lista (por ejemplo, Viktor Orbán).

El repunte del interés en ese mercado se vincula con el contexto regional, tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, la atención internacional se ha posado sobre el Caribe y, en particular, sobre Cuba.

En paralelo, Díaz-Canel —desde su ascenso dentro de la UJC y el PCC hasta su llegada a la presidencia en 2018 y su posterior consolidación como primer secretario del Partido en 2021— ha propiciado un escenario interno marcado por crisis económica, apagones, escasez, represión de protestas y éxodo.

Este viernes, el gobernante advirtió que Cuba “no hará ninguna concesión política” ante las presiones del gobierno de Estados Unidos, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien recomendó al régimen de La Habana “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”.

Durante un discurso pronunciado en la Tribuna Antiimperialista, en la capital cubana, Díaz-Canel aseguró que, si Cuba fuera agredida, “pelearía con fiereza idéntica a la que legaron generaciones de bravos combatientes cubanos, desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en el siglo XXI”.

En su discurso arremetió con dureza contra Washington, acusando al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio de encabezar una política de agresión regional.