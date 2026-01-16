Plataforma de mercado apuesta por la salida de Díaz-Canel: Crece la expectativa de un cambio de poder antes de 2027

Vídeos relacionados:
La plataforma estadounidense de mercados de predicción Kalshi reflejó en las últimas horas un aumento en la probabilidad de que Miguel Díaz-Canel deje el poder antes de 2027.
De acuerdo con una estimación publicada, el mercado “World leaders out before 2027?” muestra para Díaz-Canel precios que equivalen a un “Sí” de 48% y un “No” de 53%, con un volumen negociado de alrededor de 2,7 millones de dólares.
Kalshi es una plataforma regulada en Estados Unidos donde los usuarios compran y venden contratos vinculados a eventos del mundo real; en ese sistema, el precio (en centavos) funciona como una medida de la expectativa colectiva sobre si el evento ocurrirá o no.
Por ello, no se trata de una encuesta ni de una casa de apuestas tradicional, sino de un mercado financiero cuyo indicador cambia con el tiempo y puede verse en un gráfico de evolución.
Dentro de ese mercado internacional, Díaz-Canel estaría acercándose a los líderes con mayor probabilidad estimada de salida del poder, y se menciona como comparación al líder supremo iraní Ali Khamenei y a otros mandatarios incluidos en la lista (por ejemplo, Viktor Orbán).
El repunte del interés en ese mercado se vincula con el contexto regional, tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, la atención internacional se ha posado sobre el Caribe y, en particular, sobre Cuba.
En paralelo, Díaz-Canel —desde su ascenso dentro de la UJC y el PCC hasta su llegada a la presidencia en 2018 y su posterior consolidación como primer secretario del Partido en 2021— ha propiciado un escenario interno marcado por crisis económica, apagones, escasez, represión de protestas y éxodo.
Este viernes, el gobernante advirtió que Cuba “no hará ninguna concesión política” ante las presiones del gobierno de Estados Unidos, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien recomendó al régimen de La Habana “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”.
Durante un discurso pronunciado en la Tribuna Antiimperialista, en la capital cubana, Díaz-Canel aseguró que, si Cuba fuera agredida, “pelearía con fiereza idéntica a la que legaron generaciones de bravos combatientes cubanos, desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en el siglo XXI”.
En su discurso arremetió con dureza contra Washington, acusando al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio de encabezar una política de agresión regional.
Preguntas frecuentes sobre la posible salida de Miguel Díaz-Canel del poder en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es la probabilidad de que Miguel Díaz-Canel deje el poder antes de 2027 según Kalshi?
La plataforma Kalshi muestra una probabilidad del 48% de que Miguel Díaz-Canel deje el poder antes de 2027. Este dato se basa en el mercado de predicción "World leaders out before 2027?", donde se negocian contratos que reflejan la expectativa colectiva sobre eventos futuros.
¿Cómo afecta la captura de Nicolás Maduro a la situación de Díaz-Canel?
La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos ha incrementado la especulación sobre el futuro de Miguel Díaz-Canel, ya que Cuba dependía del apoyo político y económico de Venezuela. Esto ha generado un aumento en las apuestas sobre posibles cambios en el liderazgo cubano.
¿Qué papel juegan las plataformas de predicción como Kalshi y Polymarket en la política cubana?
Las plataformas de predicción como Kalshi y Polymarket permiten a los usuarios negociar contratos sobre eventos políticos, sirviendo como un barómetro de la percepción pública y del riesgo político. Estos mercados reflejan el interés internacional en la estabilidad política de Cuba tras los recientes eventos en Venezuela.
¿Qué ha dicho Miguel Díaz-Canel sobre la presión de Estados Unidos?
Miguel Díaz-Canel ha declarado que Cuba "no hará ninguna concesión política" ante las presiones del gobierno de Estados Unidos. En un discurso, arremetió contra la administración de Donald Trump, asegurando que Cuba está dispuesta a defenderse "hasta la última gota de sangre".
