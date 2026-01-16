Funcionarios de turismo cubanos aseguran a Canadá que “todo sigue igual” pese a advertencias de Trump

Vídeos relacionados:
Mientras Cuba atraviesa apagones diarios, escasez de combustible y una crisis económica que golpea con fuerza a la población, funcionarios del régimen viajaron a Canadá para enviar un mensaje tranquilizador a turoperadores y agencias de viajes: el turismo funciona “con normalidad” y no hay motivos para alarmarse, pese a las recientes advertencias del presidente estadounidense Donald Trump.
La delegación, encabezada por Lessner Gómez, director de marketing del Ministerio de Turismo y exjefe de la oficina turística de Cuba en Toronto, sostuvo reuniones esta semana en Toronto y Montreal con representantes del sector turístico canadiense.
El objetivo fue frenar la preocupación generada tras el anuncio de Trump de cortar el suministro de petróleo venezolano a la isla, una decisión que ha despertado temores de una nueva crisis energética en Cuba, según reportó Travel Press.
“Cuba está operando con normalidad. Todo sigue igual”, insistió Gómez durante un encuentro en Mississauga, donde aseguró que la isla recibe petróleo de otros países, entre ellos México, y que dispone de reservas suficientes para cubrir el verano.
También afirmó que los hoteles cuentan con los insumos necesarios para mantenerse operativos y que el sector turístico no se verá afectado, de acuerdo con la misma fuente.
El mensaje se repitió casi palabra por palabra en una conferencia de prensa recogida por Pax News, donde Gómez reconoció que existe inquietud internacional por la dependencia energética de Cuba, pero trató de minimizar el impacto real de la crisis.
Según explicó, los resorts cuentan con combustible propio, generadores eléctricos y una red independiente que los mantiene al margen de los apagones que sufren a diario millones de cubanos fuera de las zonas turísticas.
Las cifras presentadas buscan reforzar esa narrativa optimista. De acuerdo con Gómez, las visitas canadienses a Cuba aumentaron un 17% en lo que va de enero en comparación con el mismo período del año anterior, y el régimen aspira a alcanzar un millón de turistas canadienses en 2026, frente a los 720,000 registrados en 2025.
Canadá sigue siendo el principal mercado emisor de turistas hacia la isla, representando más del 40% de las llegadas, según datos citados por Pax News.
Sin embargo, el contraste entre el discurso oficial y la realidad cotidiana en Cuba es difícil de ignorar. Mientras los funcionarios aseguran en el extranjero que “todo sigue igual”, dentro del país persisten los apagones prolongados, la escasez de alimentos y medicamentos, y brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el oropuche.
Gómez admitió estas preocupaciones, aunque afirmó que los casos han disminuido y que el Ministerio de Turismo aplica planes de fumigación en las zonas hoteleras.
A esto se suma el clima político. Trump declaró recientemente que Cuba parece “lista para caer” y presionó a La Habana a llegar a un acuerdo con Washington “antes de que sea demasiado tarde”.
La respuesta del régimen cubano fue beligerante, asegurando que se defendería “hasta la última gota de sangre”, una retórica que poco ayuda a proyectar estabilidad ante potenciales visitantes internacionales.
¿Cómo afecta la crisis energética en Cuba al turismo?
El turismo en Cuba no se ve afectado directamente por la crisis energética, ya que la mayoría de los hoteles y resorts cuentan con generadores eléctricos y sistemas propios de generación de energía. Sin embargo, la población local enfrenta apagones prolongados y escasez de combustible, lo que resalta el contraste entre las experiencias de los turistas y la vida cotidiana de los cubanos.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para asegurar el suministro de petróleo?
A pesar de las amenazas de Estados Unidos, Cuba ha asegurado el suministro de petróleo a través de acuerdos con México, que sigue enviando combustible a la isla. Esto ha permitido al gobierno cubano mantener cierta estabilidad en el sector turístico, aunque la población aún sufre los efectos de la escasez energética.
¿Cuál es el estado actual del turismo en Cuba según las cifras oficiales?
Según el director de marketing del Ministerio de Turismo, Lessner Gómez, las visitas canadienses a Cuba aumentaron un 17% en enero de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. El régimen cubano aspira a alcanzar un millón de turistas canadienses este año, a pesar del contexto de crisis económica y energética.
¿Qué impacto tiene la situación política entre Cuba y Estados Unidos en el turismo?
La retórica beligerante entre el gobierno cubano y la administración de Trump genera incertidumbre, pero el turismo sigue siendo una prioridad para el gobierno cubano, que busca proyectar una imagen de estabilidad. A pesar de las tensiones, el suministro de petróleo desde México continúa, lo que ayuda a mitigar el impacto político en el sector turístico.
