Trump amenaza con aranceles a países que se opongan a que EE.UU. controle Groenlandia

La insistencia de Trump en el tema genera preocupación en Dinamarca y aliados de la OTAN

El presidente Donald Trump advirtió este viernes que podría imponer aranceles a los países que se opongan a los planes de Estados Unidos para adquirir Groenlandia, al asegurar que la isla es clave para la seguridad nacional y estratégica de su administración.

Durante la mesa redonda de inversión en salud rural en la Casa Blanca, Trump afirmó que consideraría imponer nuevas tarifas comerciales a los países que no respalden sus planes de hacerse con el control de la isla más grande del mundo, perteneciente al Reino de Dinamarca.

“Podría poner un arancel a los países si no van junto con Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional”, declaró ante periodistas, reportó la televisora Fox News.

Las declaraciones se produjeron mientras la administración republicana espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad de algunos aranceles impuestos en 2024, lo que añade un componente jurídico a la renovada ofensiva comercial del mandatario.

En las últimas semanas, Trump ha intensificado su discurso sobre Groenlandia, el territorio autónomo bajo soberanía danesa que alberga una base militar estadounidense y ocupa una posición estratégica en el Ártico.

El deshielo progresivo producto del cambio climático ha incrementado su valor geopolítico, al abrir nuevas rutas marítimas y facilitar el acceso a recursos naturales.

La renovada insistencia del mandatario ha generado preocupación en Dinamarca y entre otros aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En respuesta, países europeos como Francia, Alemania, Suecia y Noruega han desplegado tropas en Groenlandia como medida preventiva de seguridad, según reportes internacionales.

Trump ya había planteado la idea de adquirir Groenlandia durante su primer mandato, una propuesta que entonces fue rechazada de plano por Copenhague y ridiculizada por líderes europeos.

El escepticismo ha resurgido ahora, acompañado de advertencias sobre el impacto que una anexión forzada tendría en la estabilidad de la Alianza Atlántica.

En el plano interno, la iniciativa tampoco cuenta con amplio respaldo. De acuerdo con una encuesta de la Universidad Quinnipiac, el 86 % de los votantes estadounidenses se opone a una acción militar para tomar control de Groenlandia.

Además, un 55 % rechaza cualquier intento de compra, frente a un 37 % que lo apoya.

Aun así, Trump ha insistido en que la isla es vital para la defensa de Estados Unidos frente a la influencia de Rusia y China en el Ártico, y ha reiterado que no descarta ninguna herramienta económica o estratégica para alcanzar su objetivo.