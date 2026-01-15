Camionero cubano en Tampa comparte duro mensaje tras sufrir impacto de una medidas de Trump

Ver más

El creador de contenidos cubano Ricardo Barrera Pauli, conocido como @elrickytampa, compartió un emotivo video en el que aparece visiblemente afectado tras conocer que las autoridades le suspendieron su licencia comercial de conducir (CDL) en el estado de Florida.

“¿Qué tengo que hacer para sentirme como un ser humano? Mi vida depende de leyes que ponen hombres con poder. Nací en un país gobernado por hombres con poder que hacen lo que les da la gana, y llego a EE.UU. en busca de una nueva vida, pero también me cortan las alas. En qué mundo estamos viviendo”, expresó conmovido en un video publicado en sus redes sociales.

Ricardo lleva cuatro años trabajando con todas sus fuerzas en Estados Unidos para mantener a su familia de una forma honrada y de pronto su mundo se derrumba y se queda sin empleo. La conmoción fue dura para el inmigrante cubano y su mensaje se ha hecho viral, con cerca de 400,000 visualizaciones.

Relató que se encontraba en la oficina de recaudación de impuestos —donde los camioneros suelen renovar sus licencias comerciales— cuando le informaron que su documento había sido suspendido. Sin esa licencia, no puede continuar trabajando. Su salario no solo es el sostén de la familia, sino también la entrada de dinero con la que paga su casa.

El video ha generado decenas de comentarios de apoyo y preocupación por parte de seguidores y otros camioneros cubanos. “Podemos sentir su dolor. Estas situaciones son delicadas, ojalá reciba apoyo emocional”, escribió una usuaria.

Otra persona comentó que la suspensión podría estar relacionada con las recientes políticas del presidente Donald Trump sobre el nivel de inglés exigido para los conductores comerciales, aunque esa información no ha sido confirmada por el cubano, es al parecer la causa de la cancelación de su licencia.

Ricardo agradeció los mensajes de solidaridad y aseguró que está luchando para resolver la situación. “No es justo lo que están haciendo con nosotros”, dijo dolido, mientras muchos usuarios le enviaban mensajes de ánimo y esperanza.