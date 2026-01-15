Camionero cubano en Tampa comparte duro mensaje tras sufrir impacto de una medidas de Trump

El creador de contenidos cubano Ricardo Barrera Pauli, conocido como @elrickytampa, compartió un emotivo video en el que aparece visiblemente afectado tras conocer que las autoridades le suspendieron su licencia comercial de conducir (CDL) en el estado de Florida.
“¿Qué tengo que hacer para sentirme como un ser humano? Mi vida depende de leyes que ponen hombres con poder. Nací en un país gobernado por hombres con poder que hacen lo que les da la gana, y llego a EE.UU. en busca de una nueva vida, pero también me cortan las alas. En qué mundo estamos viviendo”, expresó conmovido en un video publicado en sus redes sociales.
Ricardo lleva cuatro años trabajando con todas sus fuerzas en Estados Unidos para mantener a su familia de una forma honrada y de pronto su mundo se derrumba y se queda sin empleo. La conmoción fue dura para el inmigrante cubano y su mensaje se ha hecho viral, con cerca de 400,000 visualizaciones.
Relató que se encontraba en la oficina de recaudación de impuestos —donde los camioneros suelen renovar sus licencias comerciales— cuando le informaron que su documento había sido suspendido. Sin esa licencia, no puede continuar trabajando. Su salario no solo es el sostén de la familia, sino también la entrada de dinero con la que paga su casa.
El video ha generado decenas de comentarios de apoyo y preocupación por parte de seguidores y otros camioneros cubanos. “Podemos sentir su dolor. Estas situaciones son delicadas, ojalá reciba apoyo emocional”, escribió una usuaria.
Otra persona comentó que la suspensión podría estar relacionada con las recientes políticas del presidente Donald Trump sobre el nivel de inglés exigido para los conductores comerciales, aunque esa información no ha sido confirmada por el cubano, es al parecer la causa de la cancelación de su licencia.
Ricardo agradeció los mensajes de solidaridad y aseguró que está luchando para resolver la situación. “No es justo lo que están haciendo con nosotros”, dijo dolido, mientras muchos usuarios le enviaban mensajes de ánimo y esperanza.
Preguntas frecuentes sobre la suspensión de licencias comerciales en Florida
¿Por qué se suspendió la licencia de conducir comercial de Ricardo Barrera Pauli en Florida?
La suspensión podría estar relacionada con las políticas del presidente Donald Trump sobre el nivel de inglés exigido para los conductores comerciales. Aunque esta información no ha sido confirmada por Barrera, las nuevas medidas en Florida incluyen controles migratorios y pruebas de dominio del inglés para camioneros, lo que podría afectar a aquellos que no cumplan con estos requisitos.
¿Cuáles son las nuevas restricciones para camioneros en Florida?
Florida ha implementado controles migratorios y pruebas de dominio del inglés para camioneros en todas las estaciones de inspección agrícola. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para asegurar que solo aquellos con estatus migratorio legal y dominio del idioma inglés puedan operar vehículos comerciales pesados en el estado.
¿Qué impacto tienen estas medidas en los camioneros cubanos?
Las medidas generan un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los camioneros cubanos en Florida. La suspensión de licencias comerciales debido a los requisitos de inglés y estatus migratorio afecta su capacidad para trabajar y mantener a sus familias, como es el caso de Ricardo Barrera Pauli, quien expresó su frustración y temor a través de un video en redes sociales.
