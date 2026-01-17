Arresto de joven cubano acusado de robar combustible de avión enciende el debate en redes

Vídeos relacionados:

Un escueto reporte publicado en el perfil oficialista de Facebook “Con Todos la Victoria” informó en días recientes de la detención en Matanzas de un joven de 29 años acusado de transportar 30 litros de “gasolina de avión”.

La publicación, sin imágenes ni mayores detalles, desató una avalancha de reacciones en redes sociales, donde el caso ha sido cuestionado, ridiculizado y utilizado como símbolo del colapso moral y social en Cuba.

El hecho: 30 litros, seis bolsas y una detención

Según el parte oficial, el acusado fue identificado como Bryan Carlos Castillo Noda, operador de la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas.

La policía lo interceptó con seis bolsas plásticas que contenían 30 litros de un combustible que la citada fuente identificó como “gasolina de avión”, presuntamente sustraído de su propio centro de trabajo.

El post asegura que “la intervención policial culminó con la detención y el procesamiento penal por la Justicia”, y celebra el resultado como parte de una política de “TOLERANCIA CERO” frente a la ilegalidad.

El comunicado cierra con tono triunfalista: “incluso el ‘turbo’ más potente no alcanza para escapar de la ley”.

Burlas técnicas: ¿Gasolina de avión?

Uno de los principales focos de burla y crítica en los comentarios fue la imprecisión técnica del término “gasolina de avión”.

Varios internautas recordaron que los aviones a reacción no usan gasolina, sino Jet A-1, un tipo de queroseno altamente refinado.

“Los aviones a turbina no queman gasolina, queman kerosen o como dirían los viejos, luz brillante”, explicó un usuario, a lo que otro replicó con precisión: “ni gasolina ni kerosen ni luz brillante, se llama turbo más conocido como Jet-A1”.

Otro comentarista, con experiencia en el sector, amplió: “El Jet A-1 es un combustible tipo queroseno usado en aviones comerciales (Boeing, Airbus), jets ejecutivos y helicópteros con turbina”.

Esta confusión en el término utilizado por la fuente oficial provocó múltiples comentarios sarcásticos: “¿Y dónde tenía parqueado el avión?”, preguntó un internauta. Otro añadió: “Con 30 litros no le da ni para calentar los motores”.

Un robo más en un país quebrado

Muchos usuarios minimizaron la gravedad del hecho y lo contextualizaron en la situación desesperada de la población cubana. “30 litros, no exageren, que en este país roban mucho más… por camiones”, escribió alguien.

Otra usuaria especuló: “Quizás lo hizo para comprar la leche de su hijo porque el Estado no vende ni leche para los niños pequeños”.

Otras voces fueron más tajantes en la denuncia: “En Cuba, si trabajas con mierda, mierda robas. Si no lo haces, tu familia no come”, sentenció un internauta.

“Ese muchacho que le dicen ladrón es un ejemplo de hombre que nunca ha tenido problemas con la justicia, y la familia está sufriendo esa injusticia”, agregó otro.

“30 litros de gasolina andan los jefes en tanques en su casa para ir a la playa. Es injusto e incoherente”, concluyó un usuario indignado.

Polarización: ¿Justicia o doble rasero?

Como suele ocurrir con este tipo de noticias, la polarización fue inmediata. Algunos usuarios defendieron la actuación policial y repitieron la consigna oficial de “cero tolerancia”.

“En vez de criticar a estas personas, debería criticar al que le está dando dos libras de arroz de principios del año pasado”, apuntó alguien.

“Lo sabía usted… muy ilegal… vive con su abuela de 90 años y no tenemos para encender el carbón”, compartió una mujer que dio a enteder que era cercana al entorno del detenido.

El tono de varios comentarios también apuntó al costo humano de esta detención.

“Un joven más marcado para toda su vida en Cuba. Donde todo es ilegal”, “Si esto es cierto, debiera darles vergüenza tomarse el trabajo de publicar esto. Con un salario digno no se llegaría a ese nivel de desesperación”, criticó otro.

La publicación oficialista pretendía ilustrar un acto ejemplar de justicia, pero terminó abriendo una compuerta de reclamos sociales, críticas técnicas, denuncias de desigualdad y, sobre todo, burlas a la narrativa oficial.

La historia del joven acusado de llevar “gasolina de avión” en bolsas plásticas pasó de ser una nota menor a convertirse en símbolo de una sociedad fracturada, donde para muchos el verdadero delito no es robar combustible, sino vivir en un país que obliga a hacerlo para sobrevivir.

Mientras algunos celebran la detención como victoria del orden, otros la ven como muestra del fracaso estatal y la desesperación de quienes ya no tienen cómo calentar la comida.