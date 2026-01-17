Delcy Rodríguez habla de los acuerdos energéticos con EE.UU. y explica en qué se invertirán los ingresos petroleros

Ver más

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que los ingresos provenientes de los acuerdos energéticos con Estados Unidos serán administrados a través de dos fondos soberanos destinados a financiar programas de protección social e infraestructura nacional.

Durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, Rodríguez abordó los recientes acuerdos entre Caracas y Washington y detalló que el primer fondo estará enfocado en la protección social y se orientará a “mejorar el ingreso de los trabajadores venezolanos, cubrir hospitales, escuelas, alimentación y viviendas”.

El segundo fondo, en cambio, será utilizado para recuperar la infraestructura y servicios para agua, electricidad y vialidad.

“Estos fondos garantizarán que las divisas derivadas de la cooperación energética con Estados Unidos se utilicen de manera transparente, sin burocracia ni corrupción”, afirmó Rodríguez, quien también anunció la creación de una plataforma digital para monitorear el uso de los recursos.

La mandataria presentó además ante el Parlamento un proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos, que busca adaptar la normativa venezolana a los nuevos esquemas de inversión contemplados en la Ley Antibloqueo.

Entre los cambios propuestos destaca la formalización del denominado modelo Chevron —bajo el cual la empresa estadounidense opera en asociación con la estatal Pdvsa— y la incorporación de los Contratos de Participación Productiva (CPP) al marco legal.

Lo más leído hoy:

Rodríguez subrayó que en 2025, gracias a estos mecanismos de cooperación, se alcanzaron inversiones cercanas a 900 millones de dólares en el sector petrolero.

“Estamos avanzando hacia un modelo mixto, más flexible, que promueva la eficiencia y garantice ingresos directos al país”, dijo.

El anuncio refuerza la estrategia de cooperación energética entre Caracas y Washington iniciada tras la captura de Nicolás Maduro y el restablecimiento del diálogo bilateral bajo la administración de Donald Trump.

Desde entonces, Estados Unidos ha autorizado la comercialización de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, cuyo valor estimado supera los 500 millones de dólares.

El acuerdo, que forma parte del paquete económico de estabilización impulsado por la Casa Blanca, contempla que los fondos sean gestionados bajo supervisión internacional antes de su transferencia a Venezuela.

En su discurso, Rodríguez aseguró que en 2025 “hubo cero importación de combustible” y que toda la gasolina distribuida en el país fue producto de la “producción nacional”.

“Venezuela ha recuperado su capacidad productiva y energética gracias a la cooperación internacional y al talento nacional”, afirmó.

El presidente Trump, por su parte, había señalado el miércoles que sostuvo una “excelente conversación telefónica” con Rodríguez, y afirmó que ambos gobiernos están logrando “avances extraordinarios” mientras Washington ayuda a Venezuela a “estabilizarse y recuperarse”.

“Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos”, escribió Trump en Truth Social, al destacar que hablaron de petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional.