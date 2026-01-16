Carta de 70 legisladores exige restablecer el TPS por condiciones “inestables y peligrosas” en Venezuela

“Ningún republicano firmó la carta”, confirmó la oficina de la congresista por Florida Debbie Wasserman Schultz

Un grupo de 70 congresistas demócratas exigieron al gobierno de Donald Trump restablecer de inmediato el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, al considerar que las condiciones en Venezuela siguen siendo “profundamente inestables y peligrosas”, tras la captura de Nicolás Maduro.

La iniciativa, liderada por las congresistas Debbie Wasserman Schultz (Florida), Darren Soto (Florida) y el miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks (Nueva York), fue presentada mediante una carta enviada el 9 de enero al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En el documento, los legisladores sostienen que la operación militar lanzada por la administración Trump el 3 de enero para capturar a Maduro ha provocado una mayor inestabilidad en Venezuela y ha derivado en un recrudecimiento de la represión, reportó el diario El Nuevo Herald.

Según la misiva, el régimen venezolano, “aún en el poder y envalentonado”, ha intensificado la brutalidad contra la población desde entonces.

Los congresistas advirtieron que cientos de miles de venezolanos con estatus legal en Estados Unidos están a punto de perder su autorización de empleo y enfrentan una posible deportación en las próximas semanas, lo que tendría consecuencias económicas graves para sectores esenciales en Florida y en otros estados del país.

La carta subraya que, aunque Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, “sus cómplices criminales permanecen en el poder”, entre ellos la presidenta interina de facto Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro del Interior Diosdado Cabello.

Los legisladores también denunciaron que, tras la operación militar estadounidense, que incluyó ataques con misiles y drones en zonas densamente pobladas de Caracas, el régimen promulgó una nueva ley que penaliza cualquier expresión de apoyo a la salida de Maduro del poder.

Según indicaron, decenas de personas han sido arrestadas, incluidos periodistas, por mensajes de texto o publicaciones en redes sociales.

“Ningún republicano firmó la carta”, confirmó la oficina de Wasserman Schultz, aunque todos los congresistas demócratas de Florida respaldaron la iniciativa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 4 de enero el fin efectivo del TPS para los venezolanos, asegurando que, tras la captura de Maduro, el país ofrece condiciones para el retorno.

El mensaje, difundido desde una cuenta oficial del DHS, fue recibido con alarma por organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes.

Aunque la detención del exmandatario fue celebrada por parte de la diáspora venezolana, migrantes y solicitantes de asilo han advertido que el peligro persiste.

Testimonios recogidos por medios estadounidenses indican que muchos venezolanos temen ser deportados a un país donde el poder sigue concentrado en figuras del chavismo y la represión continúa.

Organizaciones de defensa de migrantes han alertado que presentar la cancelación del TPS como una “misión cumplida” distorsiona la realidad en Venezuela y puede poner vidas en riesgo, en un contexto marcado por tensiones internas, deterioro institucional y una crisis social aún sin resolver.