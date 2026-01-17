A falta de Raúl, su nieto: El Cangrejo aparece junto a Díaz-Canel en despedida a militares muertos en Venezuela

Ver más

Raúl Castro no apareció esta vez: el nonagenario general dejó sitio a su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, quien flanqueó al gobernante Miguel Díaz-Canel, en el entierro de dos de los militares muertos en Venezuela.

La ceremonia tuvo lugar en la tarde del viernes en el monumento a los Bomberos en la Necrópolis Colón de La Habana, según la prensa oficialista.

Fueron enterrados los primeros coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez y Lázaro Evelio Rodríguez Rodríguez, el teniente coronel Rodney Izquierdo Valdés y el capitán Yorlenis Revé Cusa.

Raúl sí envío una ofrenda floral y el elogio de los fallecidos fue leído por Livan Izquierdo Alonso, el primer secretario del Partido Comunista en La Habana.

Luego, según el reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), “se dispararon balas de salva y el mandatario cubano dedicó un sencillo homenaje a los caídos el cual fue seguido por sus familiares y compañeros de las FAR y del Ministerio del Interior, junto al pueblo en general”.

El anciano Castro sí había estado presente el jueves en el Aeropuerto Internacional José Martí, vestido con uniformes verde olivo de corte austero y zapatillas deportivas, en el recibimiento de los restos

Lo más leído hoy:

Más allá del duelo por los 32 militares fallecidos en Venezuela, el acto fue una exhibición simbólica de disciplina y jerarquía dentro del régimen.

Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, José Ramón Machado Ventura y los altos cargos del gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) aparecieron con el mismo tipo de uniforme: chaqueta cerrada, gorra de campaña y charreteras visibles con los grados militares bordados en color negro, pero sin medallas ni condecoraciones.

En diciembre pasado, trascendió que El Cangrejo realizó al menos 25 vuelos a Panamá entre 2024 y 2025 en un jet privado vinculado a la cúpula militar cubana.

Según documentos obtenidos por Martí Noticias en colaboración con el diario La Prensa de Panamá y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, los registros corresponden a una aeronave Dassault Falcon 900 EX, cuyo número de matrícula fue modificado de una identificación venezolana a una de San Marino, con el propósito de dificultar su seguimiento internacional, según fuentes de investigación periodística.

Rodríguez Castro, hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja —exjefe del conglomerado militar GAESA— y de Débora Castro Espín, hija mayor de Raúl Castro, ha sido identificado en actos oficiales como parte del equipo de escolta personal de su abuelo, el hombre que supuestamente aún conserva el poder real en Cuba.