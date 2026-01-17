EE.UU. alerta por actividad aérea militar sobre México y Centroamérica

Vídeos relacionados:

Ver más

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos confirmó este viernes que está emitiendo una serie de advertencias a aerolíneas y tripulaciones para que extremen la precaución al volar sobre México, América Central y otras zonas cercanas, al citar riesgos asociados a posible “actividad militar” e interferencias del GPS, en un contexto de renovada tensión regional tras la operación militar estadounidense en Venezuela.

Según la información divulgada, la FAA emitió “Avisos a los Aviadores” (NOTAMs) que cubren México y otros países centroamericanos, además de Ecuador, Colombia y partes del espacio aéreo del Océano Pacífico oriental.

En el aviso se menciona la existencia de “potenciales riesgos para las aeronaves en todas las altitudes”.

Las advertencias comenzaron este viernes y tendrán vigencia por 60 días, hasta mediados de marzo.

La decisión se enmarca en el aumento de fricciones entre Washington y líderes regionales después de que la administración del presidente Donald Trump concentrara fuerzas en el sur del Caribe, atacara a Venezuela y capturara a Nicolás Maduro en una operación militar.

En ese contexto, Trump llegó a plantear la posibilidad de acciones adicionales en la zona —incluida Colombia—, aunque posteriormente bajó el tono.

Lo más leído hoy:

La semana anterior Trump afirmó que los cárteles controlaban México y sugirió que Estados Unidos podría atacar objetivos terrestres para combatirlos, en lo que se describe como parte de una serie de amenazas de utilizar fuerza militar contra estructuras criminales.

Tras el ataque a Venezuela, la FAA ya había aplicado restricciones de vuelo en todo el Caribe, lo que obligó —según el documento— a cancelar cientos de vuelos de aerolíneas importantes.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo a EFE a inicios de semana que existió buena coordinación entre la agencia y el Ejército estadounidense antes de la operación en Venezuela, y el nuevo aviso supone una ampliación del perímetro de cautela hacia rutas habituales que conectan Estados Unidos, México y Canadá con Sudamérica.

En paralelo, aerolíneas habían reanudado operaciones hacia Venezuela tras la captura de Maduro.

Copa Airlines anunció la reactivación de sus vuelos internacionales a Caracas desde el martes 13 de enero de 2026, y la incorporación de un segundo vuelo desde el viernes 16 de enero, con frecuencia diaria a partir del 20 de febrero, en un comunicado citado en el texto.

American Airlines restableció vuelos “un día después” de la captura de Maduro y afirmó haber reanudado el servicio programado tras la reapertura del espacio aéreo del Caribe Oriental, añadiendo capacidad adicional para atender a clientes afectados por las restricciones previas.