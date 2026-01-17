EE.UU. registra el nivel más bajo de cruces de migrantes irregulares al inicio del año fiscal 2026

Vídeos relacionados:

Estados Unidos cerró diciembre de 2025 con mínimos históricos en encuentros migratorios en sus fronteras y acumuló ocho meses consecutivos sin liberar migrantes, bajo la política de seguridad impulsada por Donald Trump, según datos oficiales de la Patrulla Fronteriza.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó este viernes que diciembre de 2025 confirmó una tendencia inédita de descenso en los cruces irregulares, tanto a nivel mensual como en el inicio del año fiscal de 2026 (1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026), bajo las políticas migratorias de la administración republicana.

De acuerdo con el comunicado oficial, entre octubre, noviembre y diciembre se registraron 91,603 encuentros migratorios a nivel nacional, la cifra más baja jamás reportada para el inicio de un año fiscal y un 25 % inferior al récord previo establecido en 2012.

En el suroeste del país, la Patrulla Fronteriza contabilizó 21,815 detenciones durante el primer trimestre fiscal, un 95 % menos que el promedio registrado durante la administración de Joe Biden (2021-2025).

Solo en diciembre, se produjeron 30,698 encuentros en todo el país, lo que representa una caída del 92 % respecto al pico alcanzado bajo el gobierno anterior.

En la frontera suroeste se registraron 6,478 detenciones, un promedio diario de 209 personas, cifras que, según CBP, equivalen a menos de lo que se detenía en apenas cuatro días en diciembre de 2024.

El Departamento de Seguridad Nacional destacó además que, por octavo mes consecutivo, no se liberó a ningún migrante bajo programas de parole, en contraste con los 7,041 liberados en diciembre de 2024.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó los resultados como “extraordinarios” y aseguró que la frontera estadounidense es ahora “la más segura de la historia”.

Las autoridades también resaltaron un aumento en las incautaciones de drogas. Durante diciembre, CBP decomisó 39,030 libras de estupefacientes, incluidas 865 libras de fentanilo, más de 12,800 de metanfetamina y casi 3,800 de cocaína, lo que el Gobierno presentó como parte central de su estrategia de seguridad nacional.

En paralelo, la agencia subrayó su papel en la aplicación de la política arancelaria de la Casa Blanca. Solo en diciembre procesó importaciones por 314,000 millones de dólares e identificó 28,400 millones en aranceles adeudados.

Entre enero y diciembre, la recaudación total por tarifas, impuestos y tasas superó los 297,000 millones.

El informe se conoce en medio de un endurecimiento general de la política migratoria, que incluye incentivos económicos para la salida voluntaria de inmigrantes indocumentados y un discurso oficial de “tolerancia cero”.

Mientras la administración Trump exhibe las cifras como prueba de eficacia, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el carácter coercitivo de estas medidas y su impacto en comunidades vulnerables.