EE.UU. registra el nivel más bajo de cruces de migrantes irregulares al inicio del año fiscal 2026

Estados Unidos cerró diciembre de 2025 con mínimos históricos en encuentros migratorios en sus fronteras y acumuló ocho meses consecutivos sin liberar migrantes, bajo la política de seguridad impulsada por Donald Trump, según datos oficiales de la Patrulla Fronteriza.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó este viernes que diciembre de 2025 confirmó una tendencia inédita de descenso en los cruces irregulares, tanto a nivel mensual como en el inicio del año fiscal de 2026 (1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026), bajo las políticas migratorias de la administración republicana.
De acuerdo con el comunicado oficial, entre octubre, noviembre y diciembre se registraron 91,603 encuentros migratorios a nivel nacional, la cifra más baja jamás reportada para el inicio de un año fiscal y un 25 % inferior al récord previo establecido en 2012.
En el suroeste del país, la Patrulla Fronteriza contabilizó 21,815 detenciones durante el primer trimestre fiscal, un 95 % menos que el promedio registrado durante la administración de Joe Biden (2021-2025).
Solo en diciembre, se produjeron 30,698 encuentros en todo el país, lo que representa una caída del 92 % respecto al pico alcanzado bajo el gobierno anterior.
En la frontera suroeste se registraron 6,478 detenciones, un promedio diario de 209 personas, cifras que, según CBP, equivalen a menos de lo que se detenía en apenas cuatro días en diciembre de 2024.
El Departamento de Seguridad Nacional destacó además que, por octavo mes consecutivo, no se liberó a ningún migrante bajo programas de parole, en contraste con los 7,041 liberados en diciembre de 2024.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó los resultados como “extraordinarios” y aseguró que la frontera estadounidense es ahora “la más segura de la historia”.
Las autoridades también resaltaron un aumento en las incautaciones de drogas. Durante diciembre, CBP decomisó 39,030 libras de estupefacientes, incluidas 865 libras de fentanilo, más de 12,800 de metanfetamina y casi 3,800 de cocaína, lo que el Gobierno presentó como parte central de su estrategia de seguridad nacional.
En paralelo, la agencia subrayó su papel en la aplicación de la política arancelaria de la Casa Blanca. Solo en diciembre procesó importaciones por 314,000 millones de dólares e identificó 28,400 millones en aranceles adeudados.
Entre enero y diciembre, la recaudación total por tarifas, impuestos y tasas superó los 297,000 millones.
El informe se conoce en medio de un endurecimiento general de la política migratoria, que incluye incentivos económicos para la salida voluntaria de inmigrantes indocumentados y un discurso oficial de “tolerancia cero”.
Mientras la administración Trump exhibe las cifras como prueba de eficacia, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el carácter coercitivo de estas medidas y su impacto en comunidades vulnerables.
Preguntas frecuentes sobre la disminución de cruces migratorios en EE.UU.
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué han disminuido los cruces migratorios en la frontera de EE.UU.?
Los cruces migratorios han disminuido notablemente debido a las políticas de control fronterizo implementadas por la administración de Donald Trump. Estas políticas incluyen un enfoque de "tolerancia cero", el fin de las liberaciones bajo programas de parole, y un aumento en el despliegue de fuerzas y tecnología en la frontera. Además, se ha reforzado la disuasión con incentivos económicos para la salida voluntaria de inmigrantes indocumentados.
¿Cuáles son las cifras actuales de encuentros migratorios en EE.UU.?
En el inicio del año fiscal 2026, se registraron 91,603 encuentros migratorios a nivel nacional, la cifra más baja jamás reportada para esta época del año. En la frontera suroeste, se contabilizaron 21,815 detenciones, lo que representa un 95 % menos que el promedio durante la administración de Joe Biden.
¿Ha habido cambios en la política de liberación de migrantes en EE.UU.?
Por octavo mes consecutivo, no se ha liberado a ningún migrante bajo programas de parole en Estados Unidos. Esto contrasta con las 7,041 liberaciones que ocurrieron en diciembre de 2024, reflejando un cambio drástico en la política migratoria estadounidense bajo la administración de Trump.
¿Cuál ha sido el impacto de las políticas de Trump en los cruces migratorios por el Darién?
La política migratoria de Trump ha tenido un impacto significativo en el flujo de migrantes por la selva del Darién, reduciendo los cruces en un 99% en 2025 en comparación con el año anterior. Este descenso se debe a la combinación de medidas restrictivas en EE.UU. y acuerdos con Panamá para cerrar rutas y realizar deportaciones.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.