Miles de groenlandeses salen a las calles contra las amenazas de Trump de anexionar la isla

El 85 % de los groenlandeses se opone a los planes de anexión impulsados por Trump

Ver más

Miles de personas se movilizaron este sábado en Groenlandia y Dinamarca para rechazar las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de hacerse con el control de la isla, en medio de una escalada de tensiones diplomáticas y advertencias económicas desde Washington.

Las calles de Nuuk, capital de Groenlandia, se llenaron de manifestantes que corearon consignas contra los planes de anexión promovidos por Trump y defendieron el derecho del territorio ártico a decidir su propio futuro.

En videos difundidos en redes sociales se observa a cientos de personas marchando con banderas groenlandesas y pancartas con mensajes como “Groenlandia no está a la venta” y “Nuestra tierra, nuestro futuro”.

Durante la movilización, varios ciudadanos expresaron su rechazo frontal a cualquier intento de integración forzada a Estados Unidos.

“No estamos interesados en ser estadounidenses”, afirmó una mujer entrevistada en Nuuk, mientras otro manifestante aseguró que la población vive con preocupación ante las amenazas externas y solo quiere “seguir siendo nosotros mismos”.

El primer ministro de Groenlandia, Múte B. Egede, encabezó la marcha en la capital y, megáfono en mano, reiteró ante la multitud que el territorio “no está a la venta”, una declaración que fue respondida con vítores y aplausos.

Lo más leído hoy:

En los videos también se menciona un sondeo según el cual el 85 % de los groenlandeses se opone a los planes de anexión impulsados por Trump.

Las protestas se extendieron a Dinamarca. En Copenhague, unas 15,000 personas se concentraron en el centro de la ciudad y marcharon hacia la embajada de Estados Unidos, ondeando banderas groenlandesas y exhibiendo carteles con mensajes como “Yankee go home” y “Make America Go Away”.

Los manifestantes denunciaron lo que consideran una intromisión directa en la soberanía del pueblo groenlandés.

Algunos participantes calificaron a Trump de “dictador naranja” y lo acusaron de intentar imponerse por la fuerza para socavar el derecho de Groenlandia a decidir su estatus político.

Otros advirtieron sobre el impacto psicológico de la crisis, señalando que muchas familias viven en un clima de ansiedad ante la posibilidad de una anexión impulsada desde el exterior.

Las movilizaciones se producen en un contexto de creciente tensión internacional, después de que Trump anunciara este sábado aranceles progresivos de hasta 25 % contra al menos ocho países europeos como mecanismo de presión para forzar un acuerdo de compra de Groenlandia, una propuesta rechazada tanto por las autoridades danesas como por el gobierno autónomo groenlandés.