Cuba en emergencia energética: UNE pronostica déficit de 1754 MW en el horario de máxima demanda

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba volvió a enfrentar el sábado 18 de enero una jornada marcada por apagones prolongados y un elevado déficit de generación, según informó la Unión Eléctrica en una nota publicada en Facebook.

De acuerdo con el parte oficial, el día anterior el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas. El pico alcanzado por déficit de capacidad de generación fue de 1,995 megawatts (MW) a las 6:40 pm, un valor superior al que se había pronosticado.

La empresa explicó que esto ocurrió porque estaban fuera de servicio la Unidad 1 de la CTE Santa Cruz y el emplazamiento Fuel Moa.

Este domingo, a las 6:00 am, la disponibilidad del sistema era de 1,380 MW, mientras que la demanda alcanzaba los 2,250 MW, lo que generó una afectación inmediata de 906 MW.

Para el horario de la media se estima un valor aún mayor, de 1,000 MW.

Incidencias en centrales termoeléctricas

La Unión Eléctrica informó que cuatro unidades clave del país se encuentran fuera de servicio por averías en las CTE Mariel, Carlos Manuel de Céspedes, Felton y Antonio Maceo.

A estas fallas se suman trabajos de mantenimiento en dos bloques de las CTE Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes.

Además, el sistema presenta limitaciones en la generación térmica que mantienen 625 MW fuera de servicio, lo que reduce de forma significativa la capacidad real del SEN para cubrir la demanda del país.

Falta de combustible y lubricantes

La situación se agrava por la escasez de insumos esenciales.

La UNE reportó que 95 centrales de generación distribuida están fuera de servicio, lo que representa una afectación de 915 MW.

A ello se suma que la Patana de Melones tiene 36 MW indisponibles y la Patana de Regla mantiene 46 MW fuera del sistema.

También se informó que existen 155 MW afectados específicamente por falta de lubricante, un problema técnico que impide la operación normal de varios equipos.

En conjunto, todos estos factores relacionados con combustible y lubricantes suman una afectación total de 1,152 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se espera la entrada de los motores de la Patana de Regla con un aporte de 46 MW.

Con este refuerzo, se prevé una disponibilidad de 1,426 MW frente a una demanda máxima estimada en 3,150 MW, lo que dejaría un déficit de 1,724 MW.

Si se mantienen las condiciones actuales, la afectación pronosticada para el pico sería de 1,754 MW.

Aporte de los parques solares

La Unión Eléctrica informó que la producción de energía de los 37 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2,543 megawatts hora (MWh), con una máxima potencia entregada de 563 MW durante el horario de la media.

Situación en La Habana

Por su parte, la Empresa Eléctrica de La Habana explicó que el día anterior el servicio estuvo afectado durante 12 horas y 45 minutos.

La máxima afectación en la capital fue de 412 MW a las 6:20 pm, y el restablecimiento total ocurrió a las 2:10 am.

La entidad señaló que, debido a la baja disponibilidad de la generación base, no fue posible cumplir con la programación informada, por lo que se afectaron 110 MW de emergencia.

Al cierre de la nota, se encontraba afectado el bloque 3 por déficit, y se advirtió que, si no mejoran las condiciones del SEN, no será posible cumplir con la programación y se verán afectados más bloques y circuitos por emergencia.