Este es el origen de nombres cubanos muy populares que empiezan con Y

El creador de contenidos cubano David Domínguez Francisco, conocido en redes como dvd.francisco, compartió un video en el que reveló el origen histórico de varios nombres populares en Cuba que, según explicó, “no son inventos modernos”.

En su publicación, el joven comenzó aclarando que algunos de los nombres más comunes en la Isla existen desde hace siglos y provienen de lenguas como el árabe, el hebreo o el italiano.

Por ejemplo, Yasmani tiene un origen árabe y es la variante masculina de Yasmin, palabra que significa literalmente “flor de jazmín”.

Mientras tanto, Yosvani procede del italiano Giovanni —equivalente de Juan—, cuyo significado es “misericordia de Dios”. De su forma femenina, Giovanna, derivan otros nombres como Yovanna o Yovanka, todos con el mismo sentido espiritual.

El video también menciona los nombres Yaser y Yasel, que aunque se parecen, tienen orígenes distintos: el primero, terminado en “r”, viene del árabe y significa “rico” o “próspero”; el segundo, terminado en “l”, proviene del hebreo y su traducción sería “reparto de Dios”.

Otro nombre de raíz bíblica es Jordan, del cual surgen variantes como Yordanka y Yordanis, todos relacionados con el río Jordán, un símbolo importante en Medio Oriente.

Entre los nombres masculinos, Osmani destaca por su raíz turco-árabe, vinculada a Osman. Este nombre tiene varios significados, entre ellos “joven serpiente”, “ave rapaz” o “protector divino”.

En cuanto a nombres más tiernos o peculiares, Shabeli es una forma infantil o diminutiva de Isabel, una especie de apodo fonético que, según Domínguez, pudo haber surgido de la forma en que un niño pronuncia el nombre original.

También mencionó Shetling, una variante de Shirley, que viene del inglés antiguo y significa “prado brillante” o “pradera luminosa”.

Finalmente, el creador explicó el caso de Yamila, Yumila o Yamile, nombres de origen árabe que comparten el significado de “hermosa”.

“Si tienes un nombre cubano complicado, déjamelo en los comentarios y te busco su origen”, concluyó dvd.francisco, quien invitó a sus seguidores a participar en la conversación.