USCIS incrementa sus tarifas para los procesamientos premium

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) aumentará las tarifas de procesamiento premium para las solicitudes migratorias.

El aumento se concretará a partir del 1ero de marzo, está relacionado con la inflación acumulada y afecta a diversas categorías de formularios migratorios, informó USCIS en un comunicado.

Los formularios I-129 (H-1B, L-1, O-1, TN, etc.) y I-140 aumentarán de 2,805 dólares a 2,965; mientras que el formulario I-539, para extender o cambiar el estatus de no inmigrante (como F-1, J-1, H-4) lo hará de $1,965 a 2,075.

Asimismo, el formulario I-765 relacionado el programa de formación práctica opcional (OPT) para estudiantes F-1 ahora costará 1,780 dólares en lugar de 1.685.

Las nuevas tarifas deben pagarse por separado del trámite principal y es obligatorio llenar además el formulario I-907.

En enero, USCIS incrementó ya varias tarifas de trámites migratorios, como parte de un ajuste anual por inflación establecido en la ley H.R. 1.

La medida, publicada en el Registro Federal el 20 de noviembre de 2025, respondió al aumento del costo de vida registrado entre julio de 2024 y julio de 2025. A partir de ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizará un reajuste similar cada año fiscal, según las variaciones del índice inflacionario.

Los nuevos valores afectaron formularios clave como la Solicitud de Autorización de Empleo (Formulario I-765), cuya tarifa inicial pasará de $550 a $560. Las renovaciones o extensiones de permisos de trabajo bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) subirán de $275 a $280, y la Solicitud de TPS (Formulario I-821) aumentará de $500 a $510.

También se ajustaron, en menor medida, los costos para el permiso de permanencia temporal (Formulario I-131), que pasará de $275 a $280. En contraste, otros formularios —como el I-589, correspondiente a solicitudes de asilo, y el I-360 para jóvenes inmigrantes especiales— mantendrán sus tarifas sin cambios, en $100 y $250 respectivamente.