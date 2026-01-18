USCIS incrementa sus tarifas para los procesamientos premium

Vídeos relacionados:
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) aumentará las tarifas de procesamiento premium para las solicitudes migratorias.
El aumento se concretará a partir del 1ero de marzo, está relacionado con la inflación acumulada y afecta a diversas categorías de formularios migratorios, informó USCIS en un comunicado.
Los formularios I-129 (H-1B, L-1, O-1, TN, etc.) y I-140 aumentarán de 2,805 dólares a 2,965; mientras que el formulario I-539, para extender o cambiar el estatus de no inmigrante (como F-1, J-1, H-4) lo hará de $1,965 a 2,075.
Asimismo, el formulario I-765 relacionado el programa de formación práctica opcional (OPT) para estudiantes F-1 ahora costará 1,780 dólares en lugar de 1.685.
Las nuevas tarifas deben pagarse por separado del trámite principal y es obligatorio llenar además el formulario I-907.
En enero, USCIS incrementó ya varias tarifas de trámites migratorios, como parte de un ajuste anual por inflación establecido en la ley H.R. 1.
Lo más leído hoy:
La medida, publicada en el Registro Federal el 20 de noviembre de 2025, respondió al aumento del costo de vida registrado entre julio de 2024 y julio de 2025. A partir de ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizará un reajuste similar cada año fiscal, según las variaciones del índice inflacionario.
Los nuevos valores afectaron formularios clave como la Solicitud de Autorización de Empleo (Formulario I-765), cuya tarifa inicial pasará de $550 a $560. Las renovaciones o extensiones de permisos de trabajo bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) subirán de $275 a $280, y la Solicitud de TPS (Formulario I-821) aumentará de $500 a $510.
También se ajustaron, en menor medida, los costos para el permiso de permanencia temporal (Formulario I-131), que pasará de $275 a $280. En contraste, otros formularios —como el I-589, correspondiente a solicitudes de asilo, y el I-360 para jóvenes inmigrantes especiales— mantendrán sus tarifas sin cambios, en $100 y $250 respectivamente.
Preguntas Frecuentes sobre el Aumento de Tarifas de USCIS
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos aumentos de tarifas de USCIS?
Los nuevos aumentos de tarifas de USCIS entrarán en vigor a partir del 1 de marzo de 2026. Este incremento está vinculado a la inflación acumulada y afectará diversas categorías de formularios migratorios. La medida es parte de un ajuste anual por inflación establecido en la ley H.R. 1, y a partir de ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizará reajustes similares cada año fiscal según las variaciones del índice inflacionario.
¿Cuáles son las tarifas más afectadas por el aumento de precios en USCIS?
Entre las tarifas más afectadas se encuentran las de los formularios I-129 e I-140, que aumentarán de 2,805 dólares a 2,965 dólares. Además, el formulario I-539 aumentará de 1,965 dólares a 2,075 dólares, y el formulario I-765 relacionado con el programa de formación práctica opcional (OPT) para estudiantes F-1 costará 1,780 dólares en lugar de 1,685 dólares. También se incrementaron, aunque en menor medida, los costos de otros formularios como el permiso de permanencia temporal (Formulario I-131).
¿Cómo se justifica el aumento de tarifas de USCIS?
El aumento de tarifas se justifica por la inflación acumulada y es parte de un ajuste anual por inflación establecido en la ley H.R. 1. Este ajuste busca mantener la autosuficiencia financiera de USCIS y compensar los crecientes costos operativos derivados del procesamiento de millones de solicitudes cada año. A partir de ahora, el DHS realizará un reajuste similar cada año fiscal según las variaciones del índice inflacionario.
¿Qué consecuencias tienen los nuevos aumentos de tarifas para los inmigrantes en EE.UU.?
Los nuevos aumentos de tarifas representan una carga económica adicional para los inmigrantes, especialmente para aquellos que dependen de permisos de trabajo, TPS, asilo o parole para estabilizar su vida en EE.UU. Los incrementos llegan en un momento difícil, ya que es el tercer aumento consecutivo en menos de dos años. Además, los solicitantes deben asegurarse de enviar sus solicitudes con la nueva tarifa o enfrentarán el rechazo de sus solicitudes.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.